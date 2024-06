'BABO, ALEKS IH UBI SVE U KUĆI!' Rođaka porodice koja je nestala u jednom danu kada je Aleksa (22) pucao iz dedine puške šokirana: Sve je bilo super do juče!

"Ovo što se desilo šokiralo je sve. Celu okolinu. Svi me zovu, pitaju šta se desilo. Aleksa je bio dete... Divno dete. Dobro, lepota...I oni su dobro živeli. Šta je presudilo da Aleks to uradi niko ne može da zna...Ne znam, nije se nigde žalio, to niko ne zna da kaže...."

Ovako za "Blic" započinje priču Biserka Simeonović, rođaka porodice Milojević koje je u četvrtak iz puške ubio Aleksa, unuk i sin nastradalih.

Vidno šokirana zbog tragedije koja se dogodila otvorila nam je porodični album i krenula da pokazuje slike žrtava i njihovog ubice.

Aleksa je, kako priča, bio miljenik. Blizak sa dekom i ocem. Na porodičnim fotografijama vidimo njega kako sedi deki u krilu. Na drugoj zagrljen sa ocem.

- Lepo su živeli, nikada se nisu svađali, sve je to bilo dobro, svi se čudimo i svi se pitamo šta se desilo. Ne znam ni kada je sahrana, nemam ni koga da pitam... - kaže nam Biserka.

Kako objašnjava Aleksa je bio pametan i dobar. Kada mu se deda Mića razboleo brzo je položio vožnju kako bi mogao da ih vozi. Bili su, priča nam naša sagovornica, imućna porodica. Imali su kuće u okolnim selima. Nikada svađu nije čula.

- Živeli su 25 godina u Nemačkoj. Kada mi je u četvrtak uveče došao unuk jedva mi je saopštio šta se dogodilo. Rekao mi je: "Baba nemoj da padneš, sad ću nešto da ti kažem". Njega je bilo strah da ću ja da umrem. Ja mu kažem: "Nemoj da brineš, neću ja da umrem. Šta se desilo?" Kaže on meni: "Babo, Aleks ubio sve u kući. Zašto se desilo pitala sam unuka. Ništa se više ne zna - kaže ona šokirana i dodaje da je Aleksu videla za Prvi maj.

Bio je super do juče

- Za prvi maj je dete došlo, sve je bilo odlično. Dete je bilo super, sve je bilo super do juče - kaže nam sagovornica.

Aleksa Milojević (22) koji je osumnjičen da je ubio oca Pedu, babu Saru i dedu Miću saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u prisustvu branioca po službenoj dužnosti.



Stravičan zločin dogodio se u četvrtak popodne u Knjaževcu kada je Aleksa Milojević (22), kako se sumnja, hicima iz lovačke puške ubio svog oca (60), babu (83) i dedu (81).

Mladić je posle trostrukog ubistva uhapšen, a policiji je navodno rekao da je ubio članove svoje porodice iz samilosti. Telo oca je pronađeno u hodniku, dok je babu i dedu ubio dok su gledali televiziju u dnevnoj sobi.

- Ubio sam ih jer nisam mogao više da brinem o njima - navodno je rekao mladić nakon što su mu stavljene lisice na ruke.

Autor: