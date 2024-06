'TI SI MOJA MAMA I NIKAD TE NEĆU ZABORAVITI!' Reči ubijene Adriane Dukić pred smrt kidaju dušu! KAO DA JE PREDOSETILA...

Biljana i Dane Dukić su nedavno pričali o svojoj ćerki Adriani koja je tragična nastradala u masakru koji je izvršio Kosta Kecmanović u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine.

- Anči je htela da postane doktor, jer je htela da izleči svog deku. Deka ima pritisak, u godinama je. I kad se žalio, ona je uvek govorila "Ne sekiraj se, postaću doktor i izlečiću te", a on se smejao i rekao "dok ti postaneš doktor, deka će da ode". I nažalost, ona je otišla pre njega. Svako leto smo odlazili u Liku, interesovala se za moje korene, kako smo odrastali i to sve. Adrijana je bila veliki patriota, baš je volela Srbiju. Stalno je plesala, skakala i stalno smo se svađale zbog toga. Adrijana ne diži prašinu po stanu, stalno je nešto igrala. Folklor je volela. Poslednjih godina smo bile baš najbolje drugarice. Uvek je pitala kako sam odrastao bez tate i mame i da ona ne bi mogla bez nas. Godine 2020. mi je pisala pismo da me voli i da, ne znam zbog čega, napisala mi je: "Ako me beogradske ulice odvoje od tvog zagrljaja, ti si moja mama i nikada te neću zaboraviti". Te godine smo se preselili za Srbiju. Nedostaje mi to kad dođe iz škole i kaže da ima svašta da mi priča. Bila je u tinejdžerskim godinama i bila je vesela i srećna - kažu Biljana i Dane Dukić, otac stradale devojčice.

Podsetimo, Kosta Kecmanović, učenik OŠ ''Vladislav Ribnikar'', 3. maja usmrtio je devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole. On je tog jutra s namerom da izvrši masakr zakasnio u školu i čas istorije, a onda sa dva očeva pištolja i punim rancem molotovljevih koktela ušao na ulazna vrata škole i zapucao. Usmrtio je najpre čuvara i dve devojčice koje su dežurale, a onda ušao u kabinet za istoriju gde je njegovo odeljenje imalo čas i ispalio rafal. Tom prilikom je usmrtio još šestoro vršnjaka, dok je još troje i nastavicu istorije teško ranio. Dvanaest dana kasnije, još jedna devojčica je nažalost, podlegla povredama.

U krvavom piru Koste Kecmanovića, nedužne živote su izgubili Dragan Vlahović, čuvar škole, Mara Anđelković, Andrija Čikić, Ana Božović, Adriana Dukić, Katarina Martinović, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski i Sofija Negić.

Dečak-ubica se od 3. maja nalazi na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, dok je njegov otac Vladimir Kecmanović u pritvoru i protiv njega, ali i Kostine majke, Miljane Kecmanović se vode parnični i krivični postupak koji su pokrenuli roditelji ubijene dece.

