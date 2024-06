KNJAŽEVAC ZAVIJEN U CRNO! Meštani ne mogu da dođu sebi posle onoga što je ALEKSA URADIO - hteo da studira, ali su ga sputavali porodični problemi

O Aleksi Milojeviću (22), mladiću koji je počinio jezivi masakr u Knjaževcu, niko u okolini nema lošu reč da kaže, štaviše meštani su ga hvalili kao vrednu i radnu osobu, međutim, kako kažu, očigledno nije našao način da se izbori sa svim što ga okružuje, te je pronašao rešenje za koje se niko nije nadao da bi bio spreman da učini.

- I dalje ne možemo da verujemo da se to desilo, on je dobro dete, hteo je da upiše i fakultet u Nišu, ali nije mu se dalo da se odmetne iz atmosfere u porodici u kojoj se stalno pričalo o bolestima - kaže izvor za Kurir i dodaje da Aleksa nije od onih mladića koji su koristili opijate ili alkohol, te to sigurno nije potpomoglo da Aleksa skupi hrabrost i pobije svoju porodicu.

Sagovornik kaže da može samo da pretpostavi da je do zločina došlo kada je Aleksi neko iz porodice nešto zamerio, verovatno neku trivijalnu stvar, što je dovelo do krvoprolića.

- Žalosno je što nisu videli da Aleksa odrasta s troje ljudi od kojih može da se "skrene s pameti"! Ključno je bilo što baka nije dozvolila Aleksi da smesti nepokretnog dedu u dom, iako je bilo očigledno da je to preko potrebno jer je deda Mića bio nepokretan i bila mu je potrebna pomoć 24 sata dnevno - priča sagovornik.

Da podsetimo, Aleksa Milojević je uhapšen zbog sumnje da je u četvrtak hicima iz dedine lovačke puške oca Predraga (60), babu Sarajevku (83) i dedu Miću (81) u porodičnoj kući u Knjaževcu. Na saslušanju je priznao zločin, ali je rekao da će odbranu dati naknadno jer je "pod velikim stresom". Njemu je posle saslušanja određen pritvor do 30 dana.

Razloge za ovo jezivo ubistvo otkrila je njihova kućna pomoćnica, baka Sneža, koja je za Kurir rekla da pretpostavlja da je "Aleksi pukao film kada mu baka Sara nije dozvolila da deda Miću smesti u dom".

- Baba je bila malo teške naravi, volela je da bude po njenom. Deda je bio bolestan od demencije i Aleksa je živeo u atmosferi gde se već godinama priča samo o bolesti! Pa, još i kada mu je šlogirao otac... Aleksa je skroz bio potišten. Ne mogu da se načudim da onakvo dete, onako dobar momak uradi to što je uradio. Ne znam šta mu je i gde mu se dogodio taj prekid filma u glavi. Ja sam ga odmenjivala kad god sam mogla, dedu sam brisala i podizala kad padne iz kolica. Deda je radio neke grozne stvari koje ne mogu ni da pomenem jer je njegova bolest zahtevala angažovanje 24 sata! Nekad je Aleksa znao da mi kaže: "Jao, baba Snežo, dođe mi da odem negde u svet", a ja mu onda predložim da izađe negde s društvom, a ja ću da ga menja. I tako bi ponekad bilo, ali nisam mogla uvek - ispričala je Kuriru ova žena.

Ceo Knjaževac je još uvek u šoku zbog onoga što ih je snašlo. Posle vesti o tragediji, iz Nemačke je stigao i Aleksin stric Nenad, brat blizanac ubijenog Predraga, koji će, kako saznajemo, organizovati sahranu članove svoje porodice.

Autor: