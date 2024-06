VREDNOST ORDENJA 118 MILIONA Podignuta optužnica protiv Slobodana Homena i još sedmoro zbog pljačke u Palati Srbija - evo koliko im robije preti

Nakon opsežne i detaljne istrage, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Uprave kriminalističke policije, vezane za krađu kulturnog dobra – ordenja u Palati “Srbija” Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 10.06.2024. godine podiglo optužnicu protiv okrivljenog Slobodana Homena (rođen 1972. godine) u svojstvu izvršioca krivičnog dela Teška krađa iz člana 204. stav 4. u vezi stava 3. Krivičnog zakonika i pomagača – okrivljenih S.B. (rođen 1978. godine), J.M. (rođen 1959. godine), S.S. (rođena 1980. godine), R.K. (rođen 1960. godine), A.T. (rođen 1964. godine), I.Z. (rođen 1971. godine) i N.A. (rođen 1961. godine) zbog krivičnog dela Teška krađa iz člana 204. stav 4. u vezi stava 3. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika.

Okrivljenima se stavlja na teret da su u periodu od dana 14.10.2009. godine do dana 27.04.2010. godine u Beogradu, u istočnom krilu Palate “Srbija”, u kancelariji 559 i to okrivljeni S.H. oduzeo tuđe pokretne stvari drugom u nameri da njihovim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist na štetu Republike Srbije, a ukradene stvari predstavljaju dobro koje uživa prethodnu zaštitu shodno odredi člana 29. u vezi sa članom 26. Zakona o kulturnom nasleđu i to 8.449 komada različitih vrsta ordenja i 541 komad tubusa za povelje za odlikovanja SRJ ukupne vrednosti oko 118.000.000,00 dinara, a okrivljeni S.S., S.B,. N.A., I.Z. i R.K. mu sa umišljajem pomogli u izvršenju krivičnog dela i to tako što su S.S., S.B. i N.A. stvorili uslove S.H. za izvršenje krivičnog dela, a I.Z. i R.K. su S.H. stavili na raspolaganje sredstva za izvršenje krivičnog dela.

Takođe, optužnicom se okrivljenom J.M. stavlja na teret da je u periodu od 25.05.2010. godine do 27.05.2010. godine u Beogradu, uz pomaganje okrivljenih A.T. i R.K. oduzeo tuđu pokretnu stvar koja predstavlja dobro koje uživa prethodnu zaštitu i to jedan orden Partizanske zvezde sa zlatnim vencem vrednosti od 145.000,00 dinara.

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je predložio Trećem osnovnom sudu u Beogradu da okrivljene oglasi krivima i da ih kazni po zakonu. Za krivično delo Teška krađa iz člana 204. stav 4. Krivičnog zakonika koje se okrivljenima stavlja na teret je zaprećena kazna zatvora od dve do deset godina.

