NEVIĐEN SKANDAL U SEOSKOJ ŠKOLI: Poštar upao učiteljici na čas, a posle OVIH REČI počeli su i da se biju - UPLAŠENI đaci pobegli napolje!

Neverovatan skandal dogodio se u isturenom odeljenju Osnovne škole Živko Džuver u pljevaljskom selu Slatina kada je meštanin, inače seoski poštar, T. J. nepozvan ušao na čas i obratio se učiteljici DŽ. S, nakon čega je usledila prvo verbalna rasprava a zatim i fizički obračun i to sve naočigled dva đaka koliko je tada bilo u učinioci.

Snimak događaja kruži društvenim mrežama, a prema rečima meštana njih dvoje su najverovatnije bili u emotivnoj vezi.

- Dobar dan, došao sam samo da pitam nešto. Jedno lepo pitanje - započeo je poštar na šta je dobio odgovor od učiteljice da izađe napolje jer su na času i da će zvati policiju.

On je ipak nije poslušao i nastavio je sa svojim pitanjima.

- Zašto si o menu po selu pričala svašta, komšijama i svima. Sa mnom je tebi bilo lepo, zašto sada pričaš svašta? - upitao je T. J.

Učiteljica je rekla kako to nije istina, a onda i sama rekla kako je čula da je on direktoru škole loše pričao o njoj. Reč po reč, došlo je do eskalacije sukoba. Učiteljica i poštar su potom nasrnuli fizički jedno na drugo, a đaci su istrčali napolje. Sve je potrajalo nekoliko minuta, nakon čega su se, kako se vidi na snimku, razdvojili a potom i izašli iz učinioce.

- Učiteljica je fina žena, kao i naš poštar. Ne možemo da verujemo da je njihov međusobni odnos morao na ovakav način da eskalira, da nisu mogli to na neki drugačiji način da reše. Odrasli su ljudi. Nadamo se samo da zbog ovog nećemo ostati bez divne učiteljice koja je iz grada došla da službuje u našem selu - kažu za Rinu meštani.

Usled ovog incidenta pljevaljska policija podneće prekršajne prijave i protiv T. J. i protiv DŽ. S. zbog remećenja javnog reda i mira. Tokom fizičkog sukoba T. J. dobio povrede od ujeda, a DŽ. S. od udarca.