OTAC KOSTE KECMANOVIĆA NASTAVLJA DA ŠOKIRA JAVNOST! Zbog ovih reči, svi u sudnici OSTALI NEMI

Vladimira Kecmanovića na suđenja dovode iz pritvora kroz garažu kako bi izbegao novinare i fotoreportere.

Otac dečaka-ubice Koste Kecmanovića - Vladimir Kecmanović, koji se nalazi u pritvoru od 3. maja prošle godine kada je njegov sin počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ne prestaje da šokira javnost.

Naime, iako su se porodice ubijene dece i čuvara škole nadale da će on kada se budu susreli na suđenju pokazati emocije i empatiju, on to nije učinio, već je objasnio kako se ne oseća krivim.

- Ja sam vaspitan, odrastao sam u uglednoj porodici. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo, ali smatram da nisam kriv, nisam ja to učinio! - naveo je izvor Kurira nakon suđenja krajem marta.

Njemu je optužnicom na teret stavljeno teško krivično delo protiv opšte sigurnosti.

Da podsetimo, Kosta Kecmanović je izvršio brutalni napad, ubivši devetoro đaka i radnika obezbeđenja, a ranio petoro dece i nastavnicu istorije u svom krvavom pohodu u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Prema rezultatima istrage, dečak je 3. maja koristio dva očeva pištolja koje je uzeo iz sefa. Dodatno je pripremio četiri Molotovljeva koktela, sve to stavio u ranac i krenuo u školu, gde je izvršio svoj krvavi pir.

Uzimajući u obzir preciznost i brzinu napada, utvrđeno je da je Kosta ispalio ukupno 57 metaka tokom pohoda koji je trajao svega 120 sekundi. Na ulazu u školu prvo je ubio pripadnika obezbeđenja i tri devojčice, nakon čega je ušao u učionicu gde je imao čas istorije. Tamo je ranio nastavnicu Tatjanu Stevanović i likvidirao šestoro dece, dok je petoro zadobilo ozbiljne povrede.

Policija je obaveštena o pucnjavi u 8.42, kada je sam Kosta pozvao policiju nakon što je napustio učionicu.

