DEČAK (3) PROSLAVIO ROĐENDAN PA NASTRADAO! Jezivi detalji horora u Sjenici: Prošlog vikenda slavili, a danas...

U selu Draževiće u Sjenici, danas oko 17 sati, zabeležena je stravična tragedija u kojoj je nastradao trogodišnji dečak Hamidović. Prema rečima rodbine, sve se dogodilo u toku dečije igre, ostavljajući porodicu i zajednicu u dubokoj tuzi i šoku.

Prema rečima strine nastradalog dečaka, tragedija se odigrala dok je dečak bio u porodičnom automobilu.

- To mi je od devera dete. Ovo je tragedija kakvu ne pamtimo. Kako sam čula, dečak je ušao u automobil, i gurnuo glavu kroz prozor. U jednom trenutku, kako kažu, prozor je krenuo naviše i priklještio vrat dečaku. Na žalost, nije mu bilo pomoći - izjavila je kroz suze strina nastradalog dečaka i dodaje:

- Prošlog vikenda roditelji su mu slavili rođendan. Ja sam se operisala pre dve nedelje, a on je došao da me poseti. Kakvo je to dete bilo, pametno, vredno.

Nastradali dečak je ostavio i mlađeg brata, koji ima samo godinu dana.

- On ima mlađeg brata, on ima godinu dana. To je veoma časna porodica. Oni se bave poljoprivredom, ne znam gde su u tom trenutku bili roditelji - istakla je strina nastradalog dečaka.

Telo je odneto na obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

