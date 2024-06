Ovo je Dušan koji je upucan u Mirijevu! Povređeni se posvađao sa 2 muškarca u DEČJEM PARKU pre pucnjave 'ČULO SE NEMOJ, NEMOJ...'

Dušan K. (31) upucan je sinoć nakon svađe sa dvojicom muškaraca ispred zgrade u beogradskom naselju Mirijevo.

Pucnjava se dogodila sinoć oko 21 sat u Ulici Koste Nađ u Mirijevu. Napadači su nakon pucnjave pobegli i policija intezivno traga za njima.

- Pucnjavi je prethodila svađa dvojice muškaraca i povređenog Dušana K. Navodno, napadači su ga pozvali da se nađu ispred zgrade, u mirijevskom dečjem parku. Mladić je došao i ubrzo je usledila verbalna rasprava - kažu žitelji ovog beogradskog naselja za Kurir i dodaju:

- Bilo je nekog i gurkanja, potezanja za majice, kako mi je rekao komšija. Čula se galama, ali nisam obraćala pažnju o čemu se radi, jer je tu park i nekad dečica znaju da ostanu duže, jer evo i raspust im se bliži, pa su stalno tamo. Nismo na prvu shvatili oko čega je izbila svađa.

Kako dalje dodaju žitelji ovog kraja, ubrzo su se začuli pucnji.

- Čulo se: "Nemoj, nemoj..." a onda bam, bam. Onako uključen mi je bio televizor, ali opet je odjeknulo. Uplašili smo se, a neko je iz parka povikao: "Pucali su na čoveka, brzo, brzo..." - kaže uplašena komšinica za Kurir i dodaje da je zaista strašno šta se sinoć dogodilo.

- Stvorila e gužva, pozvana je i policija i Hitna pomoć, a mladić je kako sam jutros čula lakše povređen u noge. Da su hteli da ga ubiju pucali bi u glavu, a ovako u noge to znači ona klasika, kao neka opomena.

Prema navodima komšija, mladić koji je upucan nije pravio probleme u kraju gde živi.

- Dušan K. voli pse, vodi ih i na neka takmičenja i tome je posvećen. E sad, da li on radi nešto nezakonito ja ne znam, nismo čuli. Ali znate kakvo je vreme došlo, a i ne može tek tako neko bez nekog povoda da dođe i upuca vas - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Policija je sinoć nakon pucnjave blokirala ceo kraj. Bilo je nekoliko patrola i puno policajaca. Inspektori su radili uviđaj, a čuli smo da su napadači pobegli nakon što su ranili Dušana K. Sve su smislili, parkirali su se na ulicu i peške prošli pored nekoliko zgrada, kako bi došli do tog dečjeg parka. To im je sigurno i bila ruta za beg, to planirali čim su kod sebe imali pištolj.

Istragu povodom pucnjave u Mirijevu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu koje će detaljnom istragom utvrditi kako je došlo do obračuna, kao i koji je motiv napada.

Autor: Aleksandra Aras