Otac osumnjičenog za smrt male Danke utehu traži u alkoholu? Komšije otkrile nove detalje - ne može da se pomiri sa onim što je njegov sin uradio

Kako kažu, Dušan pokušava da život stavi u normalne tokove. Preko dana se okreće svakodnevnim obavezama, zatiče se da kosi travu, priprema hranu za stoku, ali kada padne veče svoju muku ne može da uguši bez alkohola i to postaje zabrinjavajuće, priča jedan njegov poznanik.

Otac Srđana J. iz sela Luka, osumnjičenog za ubistvo male Danke Ilić, Dušan Janković i dalje se ne miri sa situacijom da je ostao sam i da ne zna da li će mu se i kada sin vratiti iz zatvora. Čini se da se ne miri sa činjenicom i dalje da je njegov sin počinio ovako monstruozno krivično delo i kako kažu pojedini meštani, sve češće utehu traži u alkoholu.

- Stariji je čovek strašno je videti ga tako. Da li mu sve to teško pada, ili ga sada sve stiže ili možda i on nešto zna, pa prikriva samo možemo da nagađamo. Strašno je to što je sve češće u alkoholisanom stanju ispred seoske prodavnice.

Pre neki dan je pao, pa su ga jedva odneli do kuće. Užasna situacija, da više ne može da se reši i da se sazna šta je sa detetom i na kraju da li su Srđan i njegov kolega krivi - navode pojedini meštani sa kojima smo razgovarali.

Inače, Srđan J. radnik JKP "Vodovod" u Boru, tokom naredne nedelje biće ponovo izveden pred tužioca, navode u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, kako bi nadležni pokušali da dobiju još neke odgovore koji bi značili za dalji tok istrage.

Podsećamo, on je jedan od osumnjičenih za ubistvo male Danke Ilić, 26. marta u Banjskom Polju i nakon hapšenja najpre se branio ćutanjem, a nakon toga na svoju inicijativu poželeo da iznese iskaz, kako bi se rešila misterija pronalaska tela deteta za koje se još uvek nezan gde se nalazi.

Srđan J. je izneo sramanu odbranu negirajući sve što je policiji u prvom saslušanju izneo, rekavši da je sa Dejanom D. tog dana bio u Banjskom Polju na radnom zadatku službenim automobilom, ali da dvogodišnju Danku ilić nije nikada video, a kamoli da je udario automobilom fijat "panda" kojim je upravljao. Te se tako ne oseća krivim niti odgovornim za krivično delo koje mu se stavlja na teret. Ovim se još više i tako misteriozna situacija, dodatno zakomplikovala.

