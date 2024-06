Nije joj prvi put! Detalji napada na nastavnicu u OŠ 'Jovan Dučić' Majci osumnjičenoj za zlostavljanje preti PET GODINA ROBIJE

Majka učenika OŠ "Jovan Dučić" iz Beograda, koja se sumnjiči da je zlostavljala i mučila nastavnicu biologije iz te škole, uhapšena je juče i određeno joj je zadržavanje od 48 sati.

Ona je zadržana u zatvoru po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i na teret joj se stavljaju krivična dela zlostavljanje i mučenje i ugrožavanje sigurnosti.

- Uhapšenoj se krivičnom prijavom stavlja na teret da je 13. juna u OŠ na Novom Beogradu, nezadovoljna sinovljevom zaključenom ocenom, uputila oštećenoj nastavnici pretnje po život i telo, vređala je, počupala za kosu i zadala joj više udaraca u predelu tela nanevši joj lake telesne povrede. Usled radnji okrivljene oštećenoj je, kako je izjavila, povređeno ljudsko dostojanstvo i oseća strah za svoju bezbednost, a ujedno je predmetni događaj izazvao i uznemirenost građana, naročito zbog činjenice da se dogodio u osnovnoj školi - saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo.

Nju će danas saslušati javni tužilac:

- Svesno učestalosti napada na prosvetne radnike, Treće OJT u Beogradu će predlagati najstrože sankcije i na taj način uticati na bezbednost svih građana i očuvanje obrazovnih institucija.

Nadležni reagovali

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić poručila je juče, na vanrednoj konferenciji, da najoštrije osuđuje verbalno i fizičko nasilje nad zaposlenima u prosveti. Tražila je, kako kaže, da se sastane nadležni odbor za obrazovanje i da podrži napore svih relevantnih ministarstava, kako bi se rešili problemi i da se, ako treba, menjaju zakoni.

- To nije tema za političku borbu - poručila je.

Advokat Tamara Radojčić: Preti joj do pet godina zatvora Advokat Tamara Radojčić kaže da u slučaju učiteljice iz OŠ "Jovan Dučić" tužilaštvo smatra da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 KZ i krivično delo zlostavljanje i mučenje iz člana 137 KZ. - Za krivično delo zlostavljanje i mučenje zaprećena je kazna zatvora, za osnovni oblik, do godinu dana. Za teži oblik ovog dela je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora. Kada je reč o krivičnom delu ugrožavanje sigurnosti zaprećena je za osnovni oblik novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Za teži oblik, ako je došlo do uznemirenja javnosti ili druge teže posledice - kazna je od tri meseca do tri godine. A u principu slučaj je ozbiljan i došlo je do uznemirenja javnosti.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović rekla je da Ministarstvo pravde radi na promeni zakonika koja podrazumeva da se napad na osobu zaposlenu u obrazovnom sistemu tretira kao napadi na advokate. Razgovarala je i s napadnutom nastavnicom.

- Razgovor me je prilično uzdrmao i uznemirio iako sam po profesiji lekar, psihijatar. Plakala je zbog toga što se preispituje šta je ona to trebalo da uradi da ne dođe do incidenta i mislim da je psihički bol koji ona još uvek oseća apsolutno nadmašio onaj fizički koji je doživela.

Prema informacijama kojima Ministarstvo prosvete raspolaže, škole su postupile u skladu s propisima i odmah obavestile nadležne organe.

- Apsolutno osuđujem rušenje ugleda obrazovnog sistema, digniteta i dostojanstva nastavnika. Moramo oštrije sankcionisati ovakve situacije i više raditi na preventivi - rekla je ministarka.

Podsetimo, nastavnica biologije u OŠ "Jovan Dučić" napadnuta je juče fizički i verbalno, prilikom čega je zadobila više povreda, između ostalog i kontuziju grudnog koša. Do incidenta je došlo u popodnevnim satima, a nastavnica je kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Niz incidenata

Majka učenika koja ju je napala je, kako saznajemo, bivša sportistkinja koja je i ranije bila poznata u školi po incidentnom ponašanju.

Roditelji učenika OŠ "Jovan Dučić" pružili su punu podršku napadnutoj nastavnici.

Skandalozna odbrana oca uhapšene Nastavnica je sve namestila, hoće odštetu Otac uhapšene majke, uprkos svemu, tvrdi da je njegova ćerka nevina, te da je ceo slučaj "namestila" nastavnica. - Kada se to sve desilo, došla su dva policajca i videla da ništa nije bilo, da je to bio verbalni duel. Mali je imao iz biologije dve trojke i četvorku, bila mu je potrebna trojka da bi bio odličan, a nastavnica mu je, ničim neizazvana, dala dvojku. I kada je ćerka tražila da idu kod direktora, nastavnica je prvo rekla da hoće, a onda, kada je ćerka izašla u hodnik, ova je rekla da neće da ide. Ćerka se vratila nazad i onda su se tu verbalno posvađale. Mislim da je bilo neko grebanje po rukama i da je ćerka tu prošla gore od nastavnice - rekao je otac i dodao da nastavnica "verovatno želi neku odštetu", ali da će je oni pravno goniti i da će se istina saznati.

- Ovo nije prvi put da majka ovog učenika izaziva incidente u našoj školi. Pre nekoliko meseci svi smo bili svedoci njenog neprimerenog ponašanja na roditeljskom sastanku, kada je izvređala i verbalno napala tadašnjeg razrednog starešinu iz razloga što joj se odmah nije javila na privatni broj telefona kada ju je pozvala u toku radnog vremena (nastave), gde nedugo zatim razredni starešina napušta odeljenje i prelazi da radi u drugu školu - navodi se u saopštenju i dodaje da roditelji očekuju hitnu reakciju svih nadležnih institucija:

- Roditelji, a i deca, u su opravdanom strahu od mogućih reakcija u slučaju postojanja bilo kakvog "nezadovoljstva" ove majke ili njenog deteta. Ne želimo da strahujemo za bezbednost svoje dece, kao ni za živote onih koji su im tokom školovanja drugi roditelji, a to su njihovi nastavnici - saopštili su roditelji koji su ovim povodom najavili da će u toku jučerašnjeg dana organizovan skup u dvorištu škole kao vid podrške nastavnici.

EAKCIJE PROSVETARA Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola - Nastavnici su postali kao glineni golubovi i osećaju se kao da izlaze ispred streljačkog stroja zbog ocena. Potrebno je hitno donošenje i primena zakona, u vidu leks specijalisa, kojim će se napad na nastavnike tretirati kao napad na advokata. Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) - Upozoravali smo na to i želeli da prevashodno izmenimo zakonsku regulativu, ali nije samo to dovoljno, već je potrebno da MUP, tužilaštvo i svi nadležni reaguju i adekvatno procesuiraju one koji vrše nasilje. Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija - Osim napada na koleginicu, osuđujemo i nepoštovanje Pravilnika o ocenjivanju učenika, koji u članu 20 predviđa da je roditeljima zabranjen dolazak na otvorena vrata u poslednjoj nedelji škole.

