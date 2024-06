Danijela Aleksić Dogadžić jutros je ekskluzivno u ''Jutru sa dušom'' kod voditeljke Jovane Jeremić ispričala svoju tešku životnu priču u nadi da će ohrabriti sve žene ovog sveta koje trpe nasilje, da i same izađu i podele svoje probleme.

- Ja sam žrtva od strane mog rođenog brata, jedinog muškog u porodici. nas je tri sestre, i on jedan. On je mene tukao i maltretirao jako dugo. Više puta sma htela da ga prijavim,a roditelji to nisu hteli, jer su se plašili šta će selo da kaže. Mi smo živeli u Đakovici, tata je bio ugledan čovek. Molili su me da to ne radim, čak su i oni trpeli nasilje. Sestre su se udale, i i dalke su trpele njegovo zlostavljanje. Znao je da ih izbacuje iz roditeljske kuće - navela je Dogadžić.

Tatu je hvatao za gušu, ja sam skakala i razdvajala ih dok sam još bila dete, rekla je potom.

- On je znao da lupa na vrata kada sam zaključana... Isto mi se dešavalo iako sam se krila. Čekala sam da se smiri, pa bih otvorila vrata, ali bi me opet tukao. Svaki dan sam imala neki oblik nasilja. Mi smo 1999. izbegli sa Kosova, bilo mi je dosta svega. Međutim, sve se nastavilo - rekla je ona, a onda otkrila da je tada pokušala da se ubije prvi put.

Popila sam osam tatinih nifelata... I kada sam to popila, ja sam se nekih 15 minuta borila sa sobom, shvatila šta sma uradila, da nije vredan toga, i onda sam se uplašila za roditelje... Ostavljala sam ih u kandžama mučitelja. Rekla sam mojima, a onda su me svi odveli u bolnicu na ispiranje - navela je Danijela dodajući da je dovedena u poslednji minut.

Posle toga, došao je zet iz Beograda da popriča sa njim, mi smo tada živeli u Kraljevu, međutim, od toga nije bil ništa.

- 2010. godine saznajem da sam dobila tumor, koji je nastao zbog udaraca po glavi. Nisam htela da priznam... Tada je prestao fizički da me maltretira, krenulo je samo psihičko maltretiranje. Posle se odselio... - navela je ona.

Autor: Dubravka Bošković