Majci koja je tukla nastavnicu zbog ocene određen PRITVOR od 30 dana! Udarala joj glavu o pod, pretila smrću!

Majka (32) koja je osumnjičena da je 13. maja ove godine u novobeogradskoj osnovnoj školi "Jovan Dučić" napala nastavnicu svog sina, vređala je i udarala, saslušana je u subotu u prostorijama tužilaštva, kada je negirala izvršenje krivičnog dela!

- Majka deteta koje pohađa OŠ "Jovan Dučić" na Novom Beogradu, nezadovoljna ocenom koja je zaključena njenom sinu, čupala je nastavnicu za kosu, oborila je i lupala joj glavu o pod, nakon čega joj je određeno zadržavanje od 48 časova, da bi prilikom saslušanja u tužilaštvu negirala sve - nezvanično saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem.

Podsećanja radi, majka deteta došla je na otvorena vrata i pitala nastavnicu biologije zašto je njenon sinu zaključena dvojka, a ima prosek za trojku, pritom, nije znala da se sabira i ocena iz prvog polugodišta, nakon čega je nastala prava drama.

- Nećeš nigde više raditi, nećeš raditi u ovoj školi, zapamtićeš me, ne znaš ti ko sam ja. Pobiću ti porodicu - vikala je majka deteta na nastavnicu dok je čupala za kosu i obarala na pod.

Kako saznajemo, tužilaštvo je nakon saslušanja zatražilo da se osumnjičenoj kojoj se na teret stavljaju krivična dela zlostavljanje i mučenje i ugrožavanje sigurnosti, odredi pritvor do 30 dana.

Kazna do 5 godina

Advokat Tamara Radojčić povodom ovog događaja koji inače nije usamljeni slučaj napada na nastavnike, oglasila se za Kurir kada je istakla da je za teži oblik ovog dela zaprećena kazna i do 5 godina zatvora. - Za krivično delo zlostavljanje i mučenje zaprećena je kazna zatvora, za osnovni oblik, do godinu dana. Za teži oblik ovog dela je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora. Kada je reč o krivičnom delu ugrožavanje sigurnosti zaprećena je za osnovni oblik novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Za teži oblik, ako je došlo do uznemirenja javnosti ili druge teže posledice - kazna je od tri meseca do tri godine. A u principu slučaj je ozbiljan i došlo je do uznemirenja javnosti!