Milić Minja Šaković (35) visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana" brutalno je likvidiran pre tačno dve godine u trenutku kada je sedeo sa prijateljima i večerao u restoranu u Budvi, a njegova porodica povodom godišnjice objavila je niz čitulja u jednim novinama.

Podsetimo, Šaković je brutalno likvidiran u restoranu koji se nalazi na šetalištu u Starog gradu u Budvi i to 17. juna u večernjim časovima. Ubistvo "škaljarca" dogodilo se naočigled brojnih gostiju restorana i prolaznika, a Više državno tužilaštvo u Podgorici prošle godine u julu podiglo je optužnicu protiv Beograđanina Luke Pilčevića (23) za koga se sumnja da je direktni izvršilac egzekucije, ali i Kragujevčanina Duška Tanaskovića (30) koji je bio njegov saučesnik. Suđenje u podgoričkom sudu počelo je u martu ove godine i egzekutoru se sudi u odsustvu s obzirom da se od izvršenja zločina nalazi u bekstvu.

- Druga godina kako čekamo na tvoj zagrljaj, da se pojaviš i popuniš prazninu. Nedostaješ nam da uz tebe rastemo i da nam budeš oslonac. Volimo te i znamo da nas čuvaš sa nekog boljeg mesta - pišu u jednoj od čitulja porodice, dok druga glasi:

- Vreme nije lek, već nemi svedok tuge i bola koji si ostavio svojim odlaskom. Živiš u mojim uspomenama i srcu. Oseti moj zagrljaj gde god da si. Volim te zauvek.

Treća čitulja glasila je: "Još pamtim tvoje poljubce, zagrljaje i igru sa mnom. Pogledam u nebo i šaljem ti poljubac svakog dana. Voli te tvoja morska sasa."

- Nećemo pisati o tuzi, znamo da to ne bi voleo. Bićemo dostojanstveni i čvrsti po uzoru na tebe. Snago naša, nemoj da brineš pazimo sve što ti je bilo važno. Teši to što ćemo se ponovo sresti, i nadoknaditi tvoj prerani odlazak. Volimo te zauvek - ovu čitulju takođe, potpisuju članovi njegove porodice.

Pa da podsetimo, crnogorski istražitelji nekoliko meseci nakon likvidacije Šakovića identifikovali su počinioce likvidacije. Za Pilčevićem tada je raspisana poternica, a Tanasković se već nalazio u pritvoru u Hrvatskoj.

- Prema navodima iz optužnice koja je podignuta protiv dvojice Srba Tanasković je za potrebe Pilčevića i zbog praćenja kretanja mete, odnosno Milića Šakovića, iznajmio stan u Budvi u blizini mesta gde je "škaljarac" ubijen i za mesec i po dana njegovog boravka tamo platio 2250 evra - detalji su iz emisiji "Sjenke" na crnogorskoj TV E:

- Tanasković je 29. maja 2022, koristeći falsifikovana dokumenta, u Budvi iznajmio stan i platio ga do 15. jula. Takođe, on je kupio hranu za sebe i Pilčevića, kao i električni trotinet koji su koristili dok su pripremali likvidaciju. Takođe, kako se saznaje, Pilčević je ispalio 8 hitaca u pravcu Šakovića od kojih ga je pogodilo nekoliko 5. On je iskrvatio na smrt, a imao je rane na plućima i bubregu i pogođene su mu aorte.

Kako se ranije pisalo, osumnjičeni Beograđanin Luka Pilčević maskirao se u ženu, dok je u Budvi pratio kretanje mete, a u trenutku likvidacije bio je maskiran u prosjaka. Tokom opsežne istrage rekonstruisano je kretanje osumnjičenih Pilčevića i Tanaskovića, za koje veruju da su plaćenici "kavačkog klana".

- Analizom snimaka nadzornih kamera postavljenih na više objekata u Budvi inspektori su utvrdili kretanje egzekutora u noći ubistva. U stanu, koji je koristio ubica, istražitelji su pronašli žensku periku, više hirurških rukavica, patike, opuške... - podseća izvor.

Šaković je još jedna žrtva rata kotorskih klanova, a te godine "kavčani" su u avgustu likvidirali Gorana Vlaovića, a u septembru vođu klana Jovana Vukotića nakon što je sa porodicom izašao iz tržnog centra u Istanbulu. Rat klanova traje od decembra 2014. godine zbog nestanka vrednog tovara kokaina iz stana u Valensiji, a broj žrtava rata do istrebljenja do sada prelazi 60.

Inače, saučesnik odbeglog Beograđanina je Duško Tanasković koji je nalazi u hrvatskom zatvoru nakon što je u avgustu te godine ubio Gorana Vlaovića, a u martu ove godine osuđen je na 19 godina zatvora.

Autor: Dubravka Bošković