Oko Koste dva prstena obezbeđenja! Dečak monstrum ne prestaje da divlja, a ovo ga posebno zanima!

Dečaka-monstruma Kostu K. (14), koji je u masakru 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" pobio devet drugara i čuvara škole, obezbeđenje Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu i policija nadziru u dva koncentrična kruga.

Bezbednosne mere su jake, ali manje vidljive, zbog ostalih malih pacijenata ove klinike.

Nezvanično saznajemo da je ubici i dalje ograničeno kretanje.

- Hodnik u kojem je njegova soba je blokiran, tu nema prolaza, osim za mali broj zaposlenih klinike i policije, koja i dalje pokriva njegovu sobu. Uniformisani policajci su uklonjeni, sada su u bolnici i oko nje inspektori u civilu. Mere su iste, o svemu se vodi računa, samo što je nadzor sada manje vidljiv - pojašnjava obavešteni izvor Srpskog telegrafa.

On dodaje da nikakav ustupak monstrumu nije učinjen, iako s vremena na vreme pokazuje nervozu i bahatost.

- I dalje kao da nije svestan šta je učinio. On nema ni trunku kajanja, baš kao ni njegovi roditelji Miljana i Vladimir, što su pokazali na nekoliko suđenja koja su pokrenuta protiv njih. Psihijatrijsko veštačenje monstruma još nije zvanično predstavljeno na tim ročištima, a to se očekuje uskoro na osnovu zahteva suda. Kecmanović je do daljeg na ovoj klinici - dodaje izvor.

Mesecima dečak-monstrum pokazuje ravnodušnost i nezainteresovanost za sve što je učinio, a jedino što ga zanima jesu njegovi uslovi na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, u kojoj se nalazi.

- Iako je svestan da se nalazi na klinici u kojoj su jasna i stroga pravila, ne odustaje od prohteva. Poslednje što je tražio sve prisutne je ostavilo u šoku, upravo zbog reči koje je izgovorio - podseća obavešteni izvor.

Kosta ne prestaje da divlja, verbalno napada zaposlene ove bolnice i često histeriše.

- Proglasite me ludim ili me pustite danas - rečenica je koju je dečak i nedavno uputio osoblju. Vidno iznervirano je to izjavio. Doktori su ostali u šoku - kaže izvor.

Kosta K. je 3. maja prošle godine u OŠ ''Vladislav Ribnikar'', čiji je i sam učenik bio, izvršio masovno ubistvo. Naime, on je dva dana ranije ukrao očeva dva pištolja, koja je sakrio u ranac, a onda tog kobnog jutra posejao smrt najpre u hodniku škole, a potom ušao u svoje odeljenje, koje je imalo čas u kabinetu istorije, i otvorio vatru na drugare i nastavnicu istorije. Potom se predao policiji.

Nekontrolisana mržnja

Dečak-ubica se raspitivao o vršnjacima i đacima koji su išli s njim u razred, odnosno, zanimalo ga da li su biti bolji od njega.

- S obzirom na to da završila škola, Kosta se raspitivao kakav je ko prosek imao na kraju školske godine, kao i ko je u "Ribnikaru" đak generacije. Ne zanima ga ništa drugo, osim toga da on bude najbolji - navodi izvor.

Iz njega, takođe, često kulja mržnja prema majci Miljani, koja je povremeno nekontrolisana.

- On je majku jednog ubice iz dokumentarnog filma poistovećivao sa svojom jer je smatrao "da ona nema saosećanja za njegove probleme." Zapravo, hteo je da pate majke njegovih ubijenih drugara, ali i njegova. Tu patnju, kao i krike uplašene i ranjene dece, video je kao neku vrstu kompenzacije za svoju duševnu bol - naveo je izvor Republike.

Autor: Dalibor Stankov