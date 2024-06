'Nenad je svom ubici dao krov nad glavom, a on ga zaklao!' Prijatelj ubijenog Srbina u Nemačkoj otkriva: 'Još neko je bio u stanu'!

Naš Neša ubijen je na jedan monstruozan način! Ubica kome je dao krov nad glavom zverski ga je ubio...

Ovim potresnim rečima za Kurir priča Safet K. prijatelj Nenada Zečevića iz Tutina, koji je brutalno ubijen u četvrtak u stanu u Bremenu u Nemačkoj. Da podsetimo, za jezivi zločin osumnjičen je Adnan H. državljanin Bosne i Hercegovine koji ga je, kako se sumnja, nakon svađe, pretukao, a posle nekoliko sati zaklao, dok je njegovo telo iskasapio na komade. Osumnjičeni je uhapšen nekoliko sati nakon prijave ubistva.

- Kada su mi to jutro javili šta se dogodilo i da našeg Neše više nema, ja sam se zbunio. Šokirao sam se, to je bio veliki udarac za mene, ali i za sve nas koji smo ga poznavali, imali čast da se družimo sa njim - kaže u jednom dahu neutešni čovek i dodaje:

- Ceo Tutin i svi Tutinci zavijeni su u crno! Naš Neša je bio poseban čovek, divno biće, jedna nevina duša koja je nepravedno završila svoj život n tako svirep način.

Kako nam je dalje objasnio naš sagovornik, detalji zločina su jezivi.

- Nenad je svom ubici dao krov nad glavom. Taj Adnan H. je izbačen iz prethodnog stana u kom je boravio, a Nenad se sažalio na njega i pozvao ga da dođe da živi kod njega gde je on već prethodno bio sa jednim rumunskim državljaninom. Takav je bio Nenad, eto pomogao je čoveku koji ga je ubio i unakazio - kaže Safet K. za Kurir i objašnjava:

- Živeli su zajedno od skoro, šta se tačno dogodilo tog dana niko od nas ne zna. Jako bi voleli da znamo koji je razlog i motiv ubistva, jer je Nenad bio čovek koji je sa svima mogao da razgovara, sa svima da deli i zato su ga svi voleli.

Isterao RumunaNaš sagovornik je potom dodao, da je rumunski državljanin koji je živeo sa žrtvom i osumnjičenim bio u trenutku svađe u stanu.

- Kako smo mi čuli, Rumun je tog dana bio u stanu kada je došlo do svađe i tuče Nenada i ubice. Navodno, tada ga je osumnjičeni isterao iz stana i rumunski državljanin je prespavao u kolima to veče. Za to vreme ubica je nakon tuče, zaklao Nenada, a potom ga izmasakrirao - kaže on i dodaje:

- Rumunski državljanin je ujutru došao do stana kako bi krenuli na posao i tada mu je Adnan H. rekao: "Ja sam ubio Nešu!", a potom pobegao.

Nemački istražitelji rade na jezivom zločinu, a sumnja se da je ubica ostao celu noć pored unakaženog tela. Naš sagovornik nam je potom rekao da je rumunski državljanin otišao na posao.

- Rumun je otišao na posao i kada ga je gazda pitao gde je Nenad, on mu je rekao "da ga je Adnan H. ubio, a potom pobegao". Čovek se izbezumio i otišao do stana i pozvao policiju. Zatekli su stravičan prizor - kaže Safet K. i dodaje da osumnjičeni nađen nekoliko sati kasnije u blizini.

- Ubica je lociran, a krio se u blizini stana gde živi njegov otac. Policija je bila i kod oca ubice, ali on navodno nije ništa znao o tome. Smatram da ubica našeg Neše mora da dobije veliku kaznu i da ovakav zločin ne smemo da zaboravimo, kao ni našeg Nenada. Toliko sam bio potresen i šokiran da je ubijen da sam rekao da ubicu treba likvidirati. Dva dana nisam išao na posao, iako imam i firmu i radnike, nisam mogao da ustanem iz kreveta, nisam imao snage- ispričao je on za Kurir.rs.

