U višem javnom tužilaštvu u Zaječaru juče je ponovo saslušan Srđan Janković jedan od dvojice osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić kod Bora čije telo još nije pronađeno.

Na saslušanju tužilac je dodatnim pitanjima proveravao navode Jankovićeve odbrane od 4. juna ove godine.

Pedesetogodišnji Srđan Janković iz borskog sela Luka je tada negirao krivicu.

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP-a rekao je u novom jutru na TV Pink da je upečatljiv način sa kakvom je on smirenošću do detalja opisivao i iznosio svoju odbranu.

On je objasnio i tok kretanja nakon što je navodno Danka udarena, odnosno objasnio da je razlog zadržavanja pored deponije na Starobanjskom putu taj što je morao da obavi telefonski razgovor, navodi Radenković.

- Da li će sud verovati tome to ćemo videti tokom suđenja. On je sve vreme svoju odbranu bazirao na onome što je naravno dogovorio sa svojim braniocem. Ako znamo da postoji GPS, ako postoje svedoci on je upravo u tom pravcu išao, niko nije video sam čin nezgode odnosno kada je Danka udarena kolima i on na osnovu toga i kaže da, ja jesam bio tamo mi smo se kretali tuda ali sada je stvarno pitanje kako ći na koji način on da odbrani svoju teoriju da je stao da bi telefonirao pored deponije - kaže Radenković.

On navodi da sud sve to može proveriti dodajući da veruje da će sud imati dovoljno materijala da podigne optužnicu .

Ono što je čudno je da su iskazi Jankovića i njegovog kolege koji je bio sa njim u kolima tog kobnog dana su potpuno različiti.

- On sam je u prvom saslušanju u policiji priznao i dodetalja opisao šta se desilo, kasnije je iskoristi osvoje pravo braneći se ćutanjem da bi po promeni advokata izneo svoju odbranu koja je kontradiktorna i u odnosu na njegovu prvu izjavu i u odnosu na koju je prvo osumnjičeni napisa - dodaje Radenković.

Prema njegovim rečima tužilaštvo u ovoj fazi ponovo ispituje svedoke da bi upotpunilo ono što ima.

Radenković dodaje da je upešatljivo kako i na koji način Janković iznosi dva sata svoju odbranu i da je do detalja opisao svoje kretanje itvrdio da nije uopšte video Danku ali ne može da negira da je zaista bio tamo.

Očigledno je da Janković i njegovi branioci idu na to da nema dovoljno dokaza i da remete i formulisanje same optužnice i kvalifikaceije da je u pitanji jedno teško ubistvo.

Radiša Roskić, advokat rekao je za Novo jutro na Pink TV da se, nakon datih odgovora i pojašnjenja određenih detalja osumnjičenog, ništa esencijalno nije dogodilo.

- Osumnjičeni je ostao na liniji svoje odbrane, a ona se suštinski svodi na to da on malu Danku Ilić kritičnog dana uopšte nije nie video i da na bilo koji način nije uključen u eventualno izvršenje krivičnog dela - navodi Roskić.

Kaže da će to od tužilaštva zahtevati dodatni napor na formulisanju optužnice.

Autor: Dalibor Stankov