'Tugovati neću, za junacima se ne tuguje' Porodica i prijatelji objavili 33 čitulje za dvojicu ubijenih 'škaljaraca'

Cetinjanin Dragan Roganović (36) bokser i pripadnik "škaljarskog klana" biće sahranjen danas na lokalnom groblju, dok će Petar Kaluđerović (20) koji je takođe, dignut u vazduh nakon jučerašnje eksplozije biće sutra ispraćen na večni počinak.

U jednim crnogorski novinama danas su osvanule mnogobrojne čitulje za ubijene "škaljarce", tačnije 33 čitulje. Pa da podsetimo, profesionalni ubice čekale ispred teretane koja se nalazi u cetinjskom sportskom centru. Kada su se "škaljarci", kako su ih etiketirali iz crnogorske policije, pojavili ispred parkiranog blindiranog automobila ubice su aktivirale eksploziv koji se nalazio na drvetu u neposrednoj blizini. Tom prilikom povređene su još tri osobe, policija i dalje traga za ubicama, koje još uvek nisu identifikovane.

- Zašto? Imali smo planove, želje, snove... Zašto je danas prekinuto sve? Što reći Petru? Kako njemu objasniti da nema više svog heroja... Kako reći da tata neće doći... Kako nastaviti bez najveće ljubavi i podrške...Na tvojim krilima, Anđele naš. Volimo te zauvek, šampione naš - piše u jednoj od čitulja koje potpisuje supruga ubijenog Dragana Roganovića.

- Neka tvoja plemenita duša počiva u miru među anđelima. Ovo nije oproštaj, ovo je poslednji pozdrav tvom velikom duhu i velikoj snazi. Tuga se ne meri rečima ni vremenom koje prolazi već prazninom koja je ostala posle tebe - piše između ostalog u jednoj čitulji, dok potom sledi: "Brate moj, veliki i iskreni moj prijatelju, ne mogu da verujem da si otišao na onaj svet."

Čitulje ubijenim "škaljarcima" preplavile su novine, a jedna od njih za ubijenog boksera Roganovića glasi: "Bio si uz mene kad mi je najteže bilo i pokazao svoje veliko srce i dušu koju si imao. Verujem da ćeš tamo u večnosti sresti moje najmilije i molim te čuvaj ih brate i budi uz njih, dok se svi ne sretnemo jednog dana. Počivaj u miru, moj dobri brate."

- Najveći i najhrabriji moj kume, ne dozvoliše mi da odrastem uz tebe i da razumem tvoje savete, čuvaćeš me kume sa neba, jer mi te prokleta sudbina uze, uvek ću biti ponosan što si me ti krstio - ovu čitulju potpisao je kum Roganovića, a i bokserski klub Cetinje se oprostio do njega.

- Ruko bratska, oličenje ljudskosti, hrabrosti, dobrote i poštenja. Tugovati neću jer se za junacima ne tuguje. Tvoj prerani odlazak će samo učvrstiti temelje svega što smo gradili, i dati mi snage da nastavim i krčim trnovit put. Brate moj, neću puno pričati jer smo se najbolje razumeli kad smo ćutali, neka ovo bude još jedna tišina u kojoj je sve jasno...Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju - piše u još jednoj čitulji koja je objavljena.

Za mladog Petra Kaluđerovića koji je ubijen tokom jučerašnje eksplozije, njegovi najbliži takođe su objavili više čitulja kako bi se poslednji put oprostili od njega.

- Dobri Peki, prerano si nas napuštio, počivaj u miru. Prijateljstvo koje smrt ne prekida i tuga koju vreme ne leči. Ponela te ružna sudbina, meni ponela druga, brata kojeg nisam imala. Teši me nada da si sada na nekom boljem mestu - pišu između ostalog u jednoj od čitulja.

pročitajte još Užas na Karaburmi: U stanu pronađeno telo muškarca

Ekspolozija koju su juče, za sada nepoznate ubice postavile i aktivirale, bila je velike razorne moći i treslo se pola grada. Naime, nakon aktiviranja bombe Roganović i Kaluđerović podlegli su povredama na licu mesta, dok su njihove prijatelji Tanasije Jovanović i Mihajlo Borozan zadobili su teške telesne povrede, dok je i starija slučajna prolaznica takođe zadobila povrede i hospitalizovana je u bolnicu.

Uviđaj je trajao satima, a crnogorski istražitelji rade na identifikaciji ubice, ili više njih koji su juče digli u vazduh "škaljarce". Sumnja se da je pripadnici ovog kotorskog klana samo još jedne žrtve u nizu rata do istrebljenja koji traje od decembra 2014. godine. Inače, ubijeni Dragan Roganović je ranije bio telohranitelj Goranu Radomanu koji je ujedno i prva žrtva rata.

pročitajte još Tragedija u Kavali: Telo muškarca izvučeno iz vode

Autor: Marija Radić