U mali kofer sam spakovala najosnovnije i istrčala: Studentkinja opisala sav užas jučerašnjeg požara na Novom Beogradu

Požar koji je juče progutao ceo kafić i proširio se na celu zgradu u Bulevaru Maršala Tolbuhina, izbio je oko 6 časova, a vatrogasno-spasilačka brigada Beograd izašla je na lice mesta u roku od 4 minuta kada su 27 vatrogasaca spasilaca, sa 9 vozila hitro radila na lokalizovanju požara! Svi stanovi u ovoj stambenoj zgradi bili oštećeni, neki u većoj, a neki u manjoj meri.

Studentkinja koja živi u ovoj zgradi, kako je rekla, stan u kojem stanuje nije izgoreo, s obzirom na to da se nalazi sa bočne strane, te vatra nije stigla do tog dela, međutim, u razgovoru za Kurir ispričala je kako se sve izdešavalo kada je došlo do panike usled požara.

- Ljudi su u strahu napuštali stan, a ja sam na nogama od 6, odmah su nas sve evakuisali, u trenutku kada sam videla šta se dešava, uspela sam da ponesem ono najvažnije, spakovala sam lične stvari, dokumenta, novac u jedan mali kofer i sa tim sam izletela napolje. Stajala sam ovde sa tim koferom sama dok su ljudi panično izlazili iz zgrade, nekima je izgoreo kompletno ceo stan, nemam reči - rekla je ova studentkinja.

Dim i plamen kuljali su na sve strane, dok su se vatrogasci herojski borili sa vatrenom stihijom, stanari su već uveliko stajali sa strane i s mukom na licu, nakon hitnog evakuisanja, u očajanju i sa suzama gledali kako im vatra sve uništava što su godinama stvarali!

- Bilo je strašno gledati, u času je nestalo sve u šta smo godinama ulagali i što smo gradili. Celog života se boriš da nešto stvoriš i u jednom času sve nestane, kao da nikad nije postojalo, a mnogo nas je ostalo bez krova nad glavom - rekla je jedna stanarka čiji je stan izgoreo u potpunosti od poda do plafona.

BROJKE

x 27 vatrogasca-spasioca gasilo požar

x 9 vatrogasnih vozila bilo angažovano

x 6 stanova potpuno uništeno

x 4 minuta trebalo vatrogascima da stignu

Komšija ove stanarke koji je pogođen istom nesrećom kaže da je iz zgrade istrčao golih ruku, u momentima drame nije stigao da ponese ni lične stvari.

- Celo jutro ponavljam sebi "hvala Bogu nema povređenih", ali s druge strane, sve nam je uništeno, iz zgrade sam izašao golih ruku, nisam poneo ni dokumenta, niti išta od ličnih stvari - rekao je on za Kurir.

S druge strane, čovek čija majka stanuje u ovoj zgradi došao je odmah po pozivu majke koja je bila sama u trenutku požara, kako kaže, sve je ostavio i krenuo ka zgradi.

- Dok sam se približavao, video sam kako kulja dim, na prilazu zgrade posmatram sve one ljude, sve im je uništeno. Stan moje majke nalazi se sa bočne strane, pa vatra, na sreću, nije stigla da se proširi dalje, ali bilo je strašno - kaže sagovornik.

Uzrok se utvrđuje

Požar je uočila i prijavila čistačica koja je u tom trenutku jedina bila u zgradi. Na svu sreću, ona je uspela da izađe na vreme, ali su joj unutra ostala torba sa telefonom i dokumentima, sve joj je izgorelo.

Još uvek se ne zna kako je došlo do požara, međutim, jedna od stanarki ispričala je za medije da je u noći između nedelje i ponedeljka ispred kafića koji je izgoreo, čula galamu, što ju je dodatno uznemirilo ujutru kada je shvatila šta se dogodilo.

- Oko četiri ujutru čula sam neku galamu ispred kafića, neki momci su se svađali od kojih je jedan rekao: "Sve ću vas pobiti". Uplašila sam se, i htela sam da zovem policiju, ali s obzirom da se to dešava svaku noć, nisam htela da se mešam, vratila sam se da spavam. Dva sata posle komšije su počele da mi lupaju na vrata, bio je pun hodnik dima i ljudi koji beže - ispričala je ova stanarka.

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu da formira predmet i da zajedno sa policijom utvrdi uzrok požara koji je izbio u ovom ugostiteljskom objektu u prizemlju zgrade na Novom Beogradu.

Autor: Dubravka Bošković