Kosta Kecmanović na ekskurziji uradio stvar zbog koje su svi ostali u šoku: Ko ga je to naučio?

Advokatica je izjavila i da će se Kostino veštačenje obaviti tokom leta.

Punomoćnik porodice Dukić čija je ćerka ubijena u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" Snežana Dunjić izjavila je danas da roditelji dečaka Koste Kecmanovića koji je počinio ubistva na suđenju nisu pokazali empatiju prema roditeljima stradale dece, dodajući da su, i kada su im izjavili saučešće, to uradili na "uvredljiv način".

Dunjić je smatra da roditelji dečaka koji je počinio masakr, Miljana i Vladimir Kecmanović ne poznaju autentični izraz saučešća i da nisu pokazali da osećaju da je neko emotivno pogođen svim bolom koji trpe roditelji ubijene dece. Navodi da roditelji ubijenih sve vreme traže neku vrstu emotivne satisfakcije, ljudskog normalnog ponašanja, izraza kojim bi Kecmanovići pokazali da im je iskreno žao. Gostujući emisiji Uranak na televiziji K1 Dunjić se osvrnula i na veštačenje dečaka koji je počinio masovno ubistvo, a koje će se kako je rekala najverovatnije obaviti tokom leta.

Veštačenje Koste Kecmanovića

- U našem predmetu nismo dobili naredbu o tom veštačenju. To bi trebalo tokom leta da bude izvršeno. Kako će se veštaci u tom nalazu izjasniti, videćemo. Vrlo je indikativno da do sada nismo imali nikakve konkretnije informacije o tome kakvo je to ponašanje maloletnog Koste bilo. Svi svedoci su govorili da nisu imali predstavu da postoji bilo kakav problem. Šta je bio problem, saznali smo na poslednjem ročištu na moje pitanje psihologu: 'Da li ste do 3. maja imali bilo kakvu informaciju o neuobičajenom ponašanju kod Koste Kecmanovića?' Rekla je da nije, iz tog razloga nije preduzimala nikakve aktivnosti iz svoje nadležnosti. Međutim, na moje pitanje: 'Nakon 3. maja i sa saznanjima koja ste imali o Kosti Kecmanoviću, da li biste preduzeli bilo kakve aktivnosti iz vaše nadležnosti?', odgovorila je: "Naravno da bih" - rekla je ona i dodala:

- Time se pre svega misli na činjenicu neuobičajenog ponašanja da je maloletni Kosta spavao obučen na fotelji tokom ekskurzije u Francuskoj, gde je išao sa razrednom, pri čemu je njegov krevet u istoj sobi bio složen vrlo precizno kao u vojsci. Dete od 13 godina koje se ponaša na takav način, sigurno nije uobičajeno. Takođe je rekla da nije znala da se u kući čuva toliko oružja, kao i da maloletni Kosta ide u streljanu. To bi bio razlog zbog kog bi ona razgovarala i sa roditeljima i sa Kostom. Očigledno je da u toj školi nije funkcionisao sistem i komunikacija između stručnih službi, psihologa, pedagoga, direktora i razredne. Direktorka kaže da nisu imali dovoljan broj stručnih savetnika, tako da pedagog i psiholog nisu mogli da pokriju hiljadu učenika, kao i da im je Ministarstvo onemogućilo da angažuju još ljudi.

Na pitanje da li veštačenja utiču na konačnu presudu, Dunjić je odgovorila da će sigurno uticati i objasnila da se veštačenjem tužioca mora utvrditi stepen i intenzitet straha, kao i kolika je ta duševna bol koju oni nose, dok bi veštačenjem K.K. trebalo da se utvrdi da li je bio potpuno uračunljiv i svestan posledica onoga što čini, što ona smatra da jeste. Dunjić je upitana i za poruku koju je Biljana Dukić, majka ubijene devojčice koju ona zastupa u parničnom postupku, objavila na društvenim mrežama, na šta je odgovorila da su tog dana na suđenju svedočile pedagog i psiholog škole, dok je na prethodnom svedočila direktorka škole, te da je Dukić verovatno bila isprovcirana njihovim nastupom.

- Verujem da je moja klijentkinja bila isprovocirana njihovim nastupom. Već je objavljeno da direktorka škole, pedagog i psiholog nisu prihvatili nikakvu odgovornost, ali ono što stoji u spisima jeste da je i Ministarstvo prosvete utvrdilo propuste u radu škole. U njihovom izveštaju ima 37 tačaka. Nije lako prihvatiti da svi negiraju odgovornost" rekla je Dunjić. Ona je navela da je i sama direktorka tokom svedičenja navela da su u pitanju samo administrativni propusti, dok je Dunjić naglasila da je vrlo čudno što direktorka nije bila u školi u trenutku masovnog ubistva i dodala da nije dobila odgovor na pitanje da li je to bilo njeno radno vreme i zašto direktorka tad nije bila u školi - kaže Dunjić i dodaje:

U drugom postupku je, kako je objasnila Dunjić, tražena zabrana na bankovnim računima i imovini van Beograda, dok je sud doneo rešenje u vrlo kratkom roku, a Dunjić je imala rok od 30 dana, da kao zastupnik tužilaca dostavi sudu tužbu i opravda zahtev za određivanja privremene mere. Na pitanje da li je opravdan strah Biljane Dukić da niko neće biti odgovoran za masovno ubistvo, Dunjić je istkla da je potpuno razumljivo što se ona oseća tako. "Potpuno je razumljivo zašto se ona tako oseća jer niko nije rekao da je odgovoran iz bilo kog razloga, ali ja zaista verujem da će sud napraviti pravilnu procenu zasnovanu na svim dokazima i da će utvrditi odgovornost svih koje smo tužili i koji su odgovorni za tragediju", zaključila je Dunjić.

Autor: Dubravka Bošković