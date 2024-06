Kutija samostrela koji je kupio u Zemunu, stari mobilni telefon...Evo šta je policija našla u stanu teroriste Miloša Žujovića

U Mladenovcu u kući teroriste Miloša Žujovića (25), koji je likvidiran juče nakon što je samostrelom napao pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića (34), pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su kutiju samostrela koju je Žujović kupio u prodavnici u Zemunu i platio 6.700 dinara.

Pored kutije, u stanu je pronađen i stari model mobilnog telefona. Policija pretpostavlja da ga je koristio jer je mislio da ne može da se prisluškuje. Podsetimo, Miloš Žujović je juče samostrelom napao i povredio pripadnika Žandarmerije koji je bio ispred izraelske ambasade u Beogradu.

Ranjeni pripadnik Žandarmerije je uspeo da uzvrati vatru i likvidira napadača. Kako je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao, rekonstrukcijom kretanja Žujovića utvrđeno je šta je radio pre napada, odnosno šta je radio od kada je došao iz Mladenovca autobusom.

Utvrđeno je da se Žujović kretao po Beogradu, da je išao do Sinagoge ali da je, pošto je tamo bila policija, nastavio dalje do ambasade. Žujović je, kako je saopšteno, samostrel koji je koristio za teroristički napad kupio u prodavnici u Zemunu za 6.700 dinara.

Uhapšena trojica muškaracaOsim Žujovića, policija je uhapsila i Igora Despotovića (25) zbog sumnje da je izvršio krivično delo - terorističko udruživanje zajedno sa ubijenim napadačem. Kako smo ranije pisali, Despotoviću ovo nije prvi put da je hapšen zbog planiranja terorističkog napada.

Policija je uhapsila i Kemala Begovića kod kojeg je navodno pronađen prsluk sa zastavom islamske države, dok je državljanin Bosne i Hercegovine, Haris Šundo zadržan, s obzirom na to da nema odobren boravak. Kako je ministar Dačić najavio, njemu će biti izrečena mera udaljavanja iz Srbije.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će doći do novog hapšenja.

- Nastavljamo da radimo, biće još hapšenja. Proveravamo povezanost svih lica i završićemo to. Verujem da ćemo najveći deo hapšenja da završimo do utorka i nakon toga će biti sve u redu - rekao je Aleksandar Vučić u jutarnjem programu TV Prva na pitanje do kada će biti na snazi crveni alarm za bezbednost u Srbiji.

Danas se za medije oglasila i nastavnica Žujovića, a detaljnu ispovest pročitajte u odvojenoj vesti.

Autor: Dalibor Stankov