Otkriveni svi DETALJI o vehabiji iz Mladenovca: Uhvatila ga je sekta, pokušali smo da ga spasemo...

Miloš Žujović, koji je izveo teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu, posle čega je ubijen, pridružio se ekstremistima kada je upoznao osuđivanog teroristu Igora Despotovića.

Miloš Žujović (25) koji je u subotu izveo teroristički napad ispred izraelske ambasade u Beogradu i strelom iz samostrela ranio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića (34), posle čega je ubijen, bio je dete iz srca Šumadije koje je pre četiri godine promenilo veru u islam i pridružilo se Vehabijama. On je preko prijatelja, Igora Despotovića koji je osuđivan za terotizam, upoznao devojku koju je i oženio, a sada se ispituje i njena uloga u napadu.

Policija je temeljnim radom došla do saznanja da su se upravo Despotović, koji je pekjuče uhapšen, i Žujović dogovarili kada će, gde i kako da izvrše ovaj napad, a o tome su razmenjivali i SMS poruke, saznaje nezvanično Kurir.

Rekonstrukcija kretanja

Rekonstrukcijom kretanja Žujovića utvrđeno je da je on u subotu ujutru došao iz Mladenovca autobusom u Beograd, prvo je išao po gradu i otišao do sinagoge. Pošto je tamo bila policija, nastavio je dalje i došao do ambasade. Kurir je dan nakon terorističkog napada, obišao porodičnu kuću Žujovića, a jedan od rođaka nam kaže da je Miloša video u petak u autobusu.

- Milošev otac Zoran je dobar čovek i radan, majka isto. Iako smo se poslednjih godina slabo viđali sa njima, a kamoli sa Milošem, prekjuče sam ga sreo u autobusu, valjda je dolazio da poseti roditelje. Javio mi se samo zato što sam se ja njemu javio prvi - kaže rođak za Kurir i dodaje da su primetili da se sa porodicom nešto dešava, ali nisu znali šta, sve dok Miloša nisu prvi put videli sa bradom i bez kose.

- Tad sam prvo pomislio "pa dobro, možda mu se tako sviđa", ali sam pitao Zorana i on mi je rekao šta se dešava. Nisam mogao da verujem, a Zoran od tada sklanja pogled od ljudi zbog sramote. On je bio protiv toga, hteo je da ga spase, ali izgleda da nije uspeo - kaže nam rođak iz Mladenovca.

Uloga žene Da li je saučesnica? Supruga teroriste Žujovića, rođena je inače u Beranama, a navodno je Srbiju napustila samo dva dana pre nego što je on izveo teroristički napad. - Ona je 27. juna otišla za Crnu Goru. Zasad se ne zna pouzdano da li je znala za teroristički plan supruga, odnosno da li je saučesnica u terorističkom napadu muža na izraelsku ambasadu u Beogradu - rekao je ministar Ivica Dačić, a MUP Srbije zatražio je od crnogorske policije privođenje i ispitivanje Žujovićeve supruge sa kojom je on živeo u Novom Pazaru.

Prema rečima komšija, Miloš je tu dolazio i sa ženom, ali ne često.

- Ja sam je jednom video, a prijatelj kaže da je bila više puta. Pa, mi ono kad smo videli... Nikada ranije to nismo videli ovde. Nisam imao ništa protiv ljudi druge vere, samo sam ostao u šoku da vidim da je to Miloševa žena, samo su joj se oči videle - kaže komšija.

Sve je bilo čudno

Žujović je, kako saznajemo, rođen u Mladenovcu gde je živeo u stanu sa majkom, bakom i ujakom.

- Od njegovog rođenja oni su živeli u našoj zgradi na drugom spratu. Viđali smo ga kao dete, nekako je i on, a i porodični odnos, sve je kod njih bilo čudno. Nije se igrao sa drugom decom, kad bi to i pokušao majka bi ga odmah zvala da dođe kući - kažu komšije iz zgrade u Mladenovcu i objašnjavaju:

- Njegovog oca niko od nas nije nikad video ovde. Živeli su njih četvoro, a onda je Milošu preminula baka, a zatim i brat, i njih dvoje su se preselili u Malu Vrbicu gde je sve vreme bio otac Zoran, a ovaj stan ovde izdaju.

Zoran Žujović, Milošev otac, ispričao je juče za medije da je pokušao da preobrati sina, ali da u tome nije uspeo.

- Upleo se u sektu, mi smo pokušavali da ga izvučemo, ali nismo uspeli nikako. Sad kad su ga uzeli od nas, neka ga onda oni i sahrane, ne znam šta da radim - rekao je Zoran i dodao da njegov sin ima sina, a da bi Miloševa supruga trebalo da se do kraja godine porodi po drugi put.

Kako je objasnio, Miloš i Igor Despotović su se upoznali tako što je Despotović oženio najbolju drugaricu Miloševe žene pre šest godina.

I moj sin je žrtva

- To je bilo pre nego što je ona upoznala Miloša. Kasnije je Miloš došao na njegovu svadbu da mu bude garant (kum), pa je tako upoznao svoju ženu. Despotović ih je obe naterao da nose hidžab. Ništa mi nismo krivi, kriva je ova sekta koja je zabrljavila, a on sluša njih. Mi smo se borili koliko smo mogli, ali spasa nije bilo. Uhvatila ga je sekta i gotovo. Pokušali smo, hajde bez svađe, hajde da vidi da ima nekog svog, ali eto šta je uradio - zaključio je Žujović i napomenuo da je njegov sin ranije išao na takmičenja iz istorije, da je čitao i Bibliju i Kuran, a da se onda zaljubio.

- I moj sin je žrtva, ali šta da radim - rekao je Zoran i istakao da stalno misli na ranjenog žandarma i da se nada njegovom brzom oporavku.

Nastavnica ubijenog vehabije Imao je fanatičke elemente ponašanja Miloš je, kada je prešao u islam, postao Salahudin, a kao dečak išao je u OŠ "Momčilo Živojinović". Njegova nastavnica (ime i prezime poznato redakciji Kurira) opisala je kakav je on bio. - Bio je neobičan, ali nisam verovala da će biti ovako ekstreman. Godinama nakon osnovne i srednje škole viđala sam ga kako na lokalnim Fejsbuk grupama komentariše razne sadržaje. Tu je već bio ekstreman i agresivan i često je "srbovao". Imao je te fanatičke i ekstremističke elemente ponašanja, pa je verovatno i iz tog razloga bio dobar materijal za programiranje, odnosno vrbovanje od strane verskih sekti - kaže nastavnica.

Pretresi i hapšenja Nađene zastave islamske države i oružje Policija je uhapsila i zadržala Igora Despotovića, Kemala Begovića iz Novog Pazara, kao i Harisa Šunda, državljanina BiH. Izvršen je i pretres kuće i stana Miloša Žujovića, kao i pretres na više lokacija u Novom Pazaru, gde je u poslednje vreme Žujović živeo. - Prilikom pretresa njegove kuće pronašli smo i račun. Kupio je samostrel dan pred teroristički napad u radnji u Zemunu za 6.700 dinara. Sumnja se da je reč o terorističkom udruživanju, uhapsili smo i priveli nekoliko lica - rekao je Ivica Dačić, ministar policije: - Kod Kemala Begovića iz Novog Pazara je pronađen prsluk sa zastavom islamske države. Haris Šundo je zadržan, nema odobren boravak i biće mu izrečena mera udaljenja iz Srbije. Kako je rekao ministar, u jednoj pretresenoj kući pronađen je video na kom se vidi muškarac koji se sa nožem zaklinje na vernost Islamskoj državi. U jednom od stanova pronađena je gomila noževa i zastava Islamske države. inače, uhapšeni Despotović je bio najbliži sa Žujovićem, a on je već hapšen zbog pripremanja terorističkih napada koji su sprečeni na vreme. On je na tri godine osuđen jer je od početka marta 2020. do 5. februara 2022. na društvenim mrežama postavljao sadržaj u kom veliča Islamsku državu i poziva na džihad.

Bio nasilan Napao ženu u autobusu Mersiha G., opisala je za portal Sandžak danas svoj nemili susret sa Žujovićem koji se desilo u maju 2023. u autobusu koji je išao iz Beograda za Bar. Kako je rekla Žujović je sa suprugom ušao u Novom Pazaru. - Ulazi žena i prilazi zadnjem redu gde sedimo ja, moj sin i neka gospođa sa devojčicom. Između nas ima jedno slobodno mesto. Žena dolazi pravo do nas, s tim da je bila čitava u crnom, nosi nikab i obraća mi se neljubazno, da ja treba da ustanem i oslobodim njoj i njenom suprugu mesto. Na to ja reagujem ljubazno da ne mogu ustati, da putujem iz Beograda i da mi u krilu leži moj bolesni sin. Nakon toga njen suprug dobacuje: "Polako draga, dolazi naše vreme kada će kafiri nestati", s tim što je mislio da sam ja pravoslavne vere - ispričala je Merhisa i dodala: - Ta žena je meni dobacila da sam kafirska (šejtanska) kur**, a onda je ustala i bacila mi naočare na pod. Onda je njen suprug ustao i počeo sa vređanjem i cepanjem moje majice. Da nije kondukter došao da ga skloni, ko zna kako bih bila fizički povređena.

Brojke x 6.700 dinara košta samostrel koji je koristio Žujović x 4 godine je bio vehabija x 2 dana pre napada Žujovićeva žena napustila Srbiju x 3 osobe uhapšene zbog povezanosti sa napadom

Autor: Aleksandra Aras