Otkriveni detalji bizarnog obračuna na Čukarici: Čoveka tukao po glavi nasred ulice zbog dima cigarete?

U Urgentni centar u Beogradu, pre četiri dana, primljen je A.S. sa teškom povredom glave koju je zadobio na ulici na Čukarici.

Naime, on se sporečkao sa muškarcem oko dima od cigarete. Nakon kraće rasprave došlo je do fizičkog obračuna. Nezvanično se saznaje, napadač je pesnicom u glavu nekoliko puta udario A.S. Od siline udarca muškarac je pao i glavom udario o trotoar.

U bolnici mu je konstatovana teška telesna povreda u vidu preloma baze lobanje i nagnječenje poglavine.

O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Policija je identifikovala nasilnika.

Autor: Dubravka Bošković