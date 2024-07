Otkriveno! Evo u kakvom je stanju povređeni žandarm dva dana nakon terorističkog napada: Jedan potez je mogao biti koban

Žandarm imao hitnu operaciju.

Žandarm Miloš Jevremović (34) ranjen je samostrelom u subotu u terorističkom napadu ispred Ambasade Izraela. Na njega je pucao vehabija Miloš Žujović (25), konvertit iz Mladenovca.

Žujović je nedavno prešao u islam i pridružio se radikalnoj islamskoj grupi, te uzeo versko ime Salahudin.

Povređeni žandarm hitno je operisan je nakon napada u Kliničkom centru Srbije i oporavak teče dobro. Oseća se dobro i pretpostavlja se da će biti pušten na kućno lečenje za nekoliko dana.



On je u Urgentni centar došao sa strelom u vratu i upravo mu je to spasilo život, smatraju lekari.

- U vratu ima mnogo bitnih krvnih sudova i ukoliko strano telo, u ovom slučaju strelica ošteti neku od njih, jako rizično ju je vaditi. Ništa neće pogoršati situaciju ukoliko se ona stručno hirurški izvadi pet, deset ili 15 minuta kasnije, a ovde je baš to bio slučaj. Teško mi je da kažem ovako na neviđeno, ali s obzirom da je pogođeni policajac operisan, jasno je da je učinio najispravniju moguću stvar time što nije pokušavao sam da izvadi strelicu samostrela. Da je to pokušao da uradi, mogao je da izazove još veće unutrašnje krvarenje, a onda je pitanje da li bi lekari mogli da reaguju dovoljno brzo. Dakle sigurno nije pogrešio, a vrlo je verovatno da je uradio najbolju moguću stvar da sačuva svoj život - rekao je za portal Republika.rs profesor dr Miljko Ristić.

Nakon napada oglasili su se i zvaničnici Izraela, a medijima se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Operacija je uspešno obavljena. Iz kese i potpuno iznenada je ispalio strelu i pogodio u vrat Miloša Jevremovića. On je neverovatno vešto, ali na ozbiljan i odgovoran način likvidirao teroristu. Ono što je bilo najvažnije uspeo je da se uzdrži od vađenja strele iz vrata, da je bilo šta pokušao, ne bi mu bilo spasa. Za to je potrebna neverovatna disciplina i neverovatna samokontrola. Da ne pokušate da iz svog tela dirnete takvo strano telo. On je tako kada je završio svoj posao, kada je teroristu likvidirao, sačekao i Hitnu pomoć i policiju ništa ne dirajući. I sada je u veoma dobrom stanju i koliko sam razumeo ne očekujemo teže i veće komplikacije - rekao je predsednik Vučić o napadu na žandarma kod ambasade Izraela.

Autor: Dubravka Bošković