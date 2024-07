Proživeo sam pakao osam meseci, tužiću ih: Vladimir Erić prvi put progovorio nakon afere 'Tunel' koja je potresla Crnu Goru!

Državljanin Srbije Vladimir Erić, jedan od osumnjičenih za kopanje tunela do depoa Višeg suda, prvi put govori za neki medij.

Srpski državljanin Vladimir Erić (33), jedan od osumnjičenih da je deo grupe koja je prošlog leta iskopala tunel do depoa podgoričkog Višeg suda, nakon pravosnažnog rešenja kojim mu se ukida pritvor, prvi put javno u razgovoru za M portal priča na koji je način povezan sa ovim slučajem i ujedno najavljuje da će tužiti Crnu Goru, optužujući bivšeg ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da mu je naneo neopisivu štetu kada je javno prikazao njegovu sliku i označio ga kao jednog od aktera krivičnog dela.

Erić kaže, osvrćući se na konferenciju za novinare koja je održana u septembru 2023. godine, kada je tadašnji ministar Adžić imenovao „kopače tunela“ i pokazao fotografije osoba koje za to sumnjiče, da će tužiti državu Crnu Goru jer su ga, kako je kazao, bez bilo kakvih dokaza osam meseci držali u pritvoru.

„Bez ikakvih konkretnih dokaza ili bilo čega, da tako nekog razapne, to je stvarno za mene bilo strašno, da vam kaže i puno ime i prezime, i moju sliku, da cela javnost vidi. Tužiću, jer su me bez bilo kakvih dokaza držali toliko i zato što je sve to išlo tako sporo. Ja sam pet meseci bio u Švedskoj, tri meseca je samo trebalo da Crna Gora prevede papire za šta oni mene terete da pošalju švedskoj policiji“, kaže Erić za M portal.

Ovaj osumnjičeni u slučaju „Tunel“ ponavlja ono što je ispričao pred Osnovnim tužilaštvom nakon što je 20. marta izručen iz Švedske. Tvrdi da nije imao nikakve veze sa tim krivičnim delom, kao i da je do 20. septembra boravio kući u Srbiji nakon čega je otišao u Švedsku da radi.

Kada je stigao tamo, priseća se, sestra mu je poslala link crnogorskih medija, gde ga sumnjiče za slučaj „Tunel“.

Za M portal kaže da je tada doživeo šok, ali i odlučio da se vrati u Srbiju, nađe advokata i ide u Crnu Goru kako bi „ispeglao stvari“.

„Tog 20. septembra sam otišao u Švedsku da radim, jer sam tamo već bio 2019. godine kod istog tog prijatelja u auto-servisu. Prvi moj radni dan, sestra mi šalje članak, tačnije link gde sam video video snimak konferencije za štampu kako pokazuju moju sliku i slike svih ostalih, da sam ja ostao u šoku. Prvo sam mislio da je neka šala u pitanju, ali na kraju kada sam proverio sve ostale portale, srpske i crnogorske, onda sam video da uopšte nije šala. Prvo sam pokušao porodici da objasnim da nemam veze nikakve sa tim, jer sam ja bio kući sve to vreme do 20. septembra. Na kraju sam rešio da se vratim za Srbiju da probam nekako da ispeglam ovo, uzmem advokata i da idem za Crnu Goru“, tvrdi Erić.

Međutim, kaže, nije znao da je za njim raspisana Interpolova poternica, te je, kada je došao na pasošku kontrolu uhapšen. Erić je otkrio i da, iako su mediji izveštavali da se njegovo hapšenje dogodilo na aerodromu u Stokholmu, to, kako kaže, nije istina već je u pitanju bio Geterborg.

„Sve su novine pisale da su me uhapsili u Stokholmu, a ja sam sve vreme bio u Geterborgu, radio, u Geterborgu na aerodromu sam krenuo da se ukrcam. I onda kada su videli moj pasoš, kada su videli poternicu, tad sam uhapšen. I eto, pet meseci sam bio u Švedskoj, dok me na kraju nisu izručili ovde još tri meseca. Trebalo se navići na to sve, jer za mene je ovo filmska priča, ja nemam veze sa ovim, niti sam ikad bio uopšte u tako nekim pričama. To mi je šok bio baš“, rekao je on.

U razgovoru za M portal, Erić se priseća i 6. avgusta 2023, koji ga navodno povezuje sa kopanjem tunela, kada je odlučio da svog prijatelja Veljka Markovića, inače još jednog od osumnjičenih, prebaci do Crne Gore.

„Markovića znam 23 godine, on mi je drugar. On je mene bukvalno zamolio, pošto je ostao bez vozačke dozvole, da ga vozim na more i rekao mi da ide u Podgoricu da se nađe sa drugom sa fakulteta i da idu na more kod njega… Šestog avgusta smo ušli u Crnu Goru, ručali, i ja sam ga ostavio u restoran i vratio se isti dan. Uveče oko 10 sati već sam bio kući“, ispričao je Erić.

Rekao je da je u Crnu Goru ušao i izašao na graničnom prelazu Šćepan polje i dodao da mu je, za optužbe koje su mu stavljali na teret, dodatni problem bio taj što mu na bosanskoj granici nisu tražili dokumenta već ga samo pustili. Za M portal objašnjava i zašto se to dogodilo.

„Ispao je problem, sad posle toliko meseci mi je i jasno gde je bio problem. Tada na Šćepan polju ja sam dao najnormalnije dokumenta, i tu me jedan carinik zamolio da povezem njegovog kolegu do Foče. To sam prihvatio i taj čovek je seo sa mnom u kola, a kada smo došli na bosansku stranu, on je samo mahnuo kolegi i rekao „Kolega, ja sam“, i odmah nas je pustio, nije tražio ni dokumenta ni ništa. To je najviše njihov propust. Eto, proživeo sam pakao osam meseci, i ja i moja porodica zbog gluposti“, tvrdi Erić.

Erić je sve što je izneo u razgovoru za M portal, kako tvrdi, ispričao i pred crnogorskim tužiocem.

Krivo mu je, kako dodaje, što je ispaštao a da „ništa nije znao o bilo čemu“ vezano za tunel.

„Da sam znao bar nešto, nego što nisam znao ništa i ispaštam. Oni su svi negde u bekstvu, a ja sam proveo osam meseci nevin. I kod tužioca sam rekao sam da sam dobrovoljno odlučio da se vratim, da probam to da ispravim i da živim normalno. S tim što su mene uhapsili zbog poternice, ali je plan bio da ja uzmem advokata da dođem u Crnu Goru i da pokušam ovo nekako da sredim. Bio sam spreman da idem do krajnjih granica samo da dokažem da sam nevin. Da sam kriv, sigurno ne bih išao ni na aerodrom ni nigde. Mogao sam da ostanem u Švedskoj, ne bi me našli nikad“, istakao je on.

Ukazao je da je dobrovljno dao DNK da mu se uzme kao i telefon kako bi mogli da urade veštačenje.

„Dao sam im i šifru od telefona, jer nisam menjao ni karticu i rekao im da mogu slobodno da ga veštače, ali nisu. DNK je pokazao da sam negativan i to je to, uspeo sam da dokažem da nemam veze sa tim“, poručuje Erić.

Očekuje i da će na kraju biti oslobođen svih sumnji i da neće doći do podizanja optužnice protiv njega.

„Oni nemaju nikakav konkretan dokaz protiv mene i čekamo još te snimke, ili neki papir/potvrdu sa graničnih prelaza, gde se potvrđuje da sam ja taj isti dan izašao iz zemlje, jer sam im naveo sve granične prelaze koje sam prešao. Znam tačno u koliko sati sam gde bio, prosto pamtim neke detalje, baš mi ostanu urezani. Nadam se da će to biti sve kako treba“, ističe on.

Do nastavka će, kako poručuje na kraju razgovora, otići da „odmori glavu od svega“.

„Sad konačno idem da vidim svoju porodicu posle devet meseci. I to je to. Idem negde da odmorim glavu od svega“, završio je Erić razgovor za M portal, nakon čega je sa podgoričkog aerodroma odleteo za Beograd.

