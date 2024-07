Miloš Žujović (25) iz Mladenovca promenio je veru iz pravoslavlja u islam, a ime u Salahudin i pridružio se terorističkoj organizaciji vehabija, da bi 29. juna ranio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića (34) ispred izraelske ambasade u Beogradu.

Žujović je ubijen tog dana jer je policajac pucao na njega, a prema rečima njegove porodice, poznanika, pa i stručnjaka njegova ličnost bila je podobna za "vrbovanje" od strane paraverskih, pa i zločinačkih organizacija.

Zoran Žujović, Milošev otac, ispričao je za medije da je njegov sin bio veliki patriota i da je odgajan u pravoslavnoj porodici, ali da je on čitao i Bibliju i Kuran kako bi učio.

Trebao mu vođa

- Imao je razna interesovanja, pročitao je Stari i Novi zavet, ali i Kuran. Čitao je molitve, dok ga nisu vrbovali. Toliko sam se plašio da ga ne pošalju negde, jer više nije razmišljao svojom glavom. Pokušali smo da ga odvratimo, ali je govorio da smo mi nevernici - ispričao je Milošev otac i objasnio da je i on samo nakon toga slušao islamiste šta govore kako bi shvatio šta je njegovog sina odvuklo, ali i kako da ga vrati:

- Na nekim snimcima sve lepo govore do kraja, a onda da vam se smrkne od onog šta čujete. Tako ispiraju mozak mladima koji se traže i kojima treba vođa.

Miloš je, najerovatnije, kako je Kurir pisao, putem društvenih mreža vrbovan da se pridruži terorističkoj organizaciji "vehabija", gde je i sam bio aktivan. Kako je ispričala njegova nastavnica za Kurir, on je posle školovanja bio veoma aktivan na društvenim mrežama.

- Godinama nakon osnovne i srednje škole viđala sam ga kako na lokalnim Fejsbuk grupama komentariše razne sadržaje. Tu je već bio ekstreman i agresivan. Imao je te fanatičke i ekstremističke elemente ponašanja, pa je verovatno i iz tog razloga bio dobar materijal za programiranje, odnosno vrbovanje od strane verskih sekti - rekla nam je nastavnica.

Osobine

x bio veliki patriota

x odgajan u pravoslavlju

x aktivan na društvenim mrežama

x povučen u komunikaciji uživo

x osetljiva ličnost

x potreban mu je bio vođa

Činjenicu da je bio podoban za "vrbovanje" za Kurir je objasnila psiholog Marija Milenković.

- Osetljive ličnosti obično odrastaju u disfunkcionalnoj porodici, nepotpunoj, gde je loša konekcija sa roditeljima, a tu bazu kasnije prenosi i na svoju porodicu. Osobe koje podležu uticaju sekti ili sličnih paraverskih i zločinačkih organizacija, koje imaju za cilj navođenje na izvršenje određenih radnji, to su osobe koje se u detinjstvu nisu isticale, a imale su potrebu za tim. U pitanju je bazična nesigurnoist na koju značajno utiče društveni život - kaže nam Milenković i dodaje:

Skretanje pažnje

- Sredina utiče do te mere da od jedne osobe koja nije imala te predispozicije, multifaktorski uzročnik dovede do toga da ona to postane. U velikoj meri, gotovo uvek, imamo i skretanje pažnje na sebe, lični motivi i taj osećaj pripadnosti, okidači za nešto ovakvih razmera mogu biti vrlo mizerni za normalnog čoveka.

Kako je objasnila, čitanje verskih knjiga daje motiv da se opravda svaki postupak jer one imaju dubinu u tumačenju i ovakvi profili osoba na taj način dozvoljavaju sebi da ih slobodno tumače kako odgovara određenim paraverskim organizacijama.

- Ovde je u pitanju devijacija u mišljenju i razvijanju, a radi se o patološkoj ličnosti kojoj se pucanje dogodilo sada, u 25. godini - zaključila je psiholog.

Hteo da bude inspektor Prema rečima Žujovićevog oca Zorana, njegov sin je želeo da postane policajac i polagao je ispit kako bi se pridružio akademiji. - Želeo je da upiše Fakultet za bezbednost i Policijsku akademiju i jedno vreme se spremao za to, jer mu je želja bila da postane inspektor. Međutim, kada ga nisu primili tu, sve je krenulo nizbrdo - ispričao je Zoran i dodao da se njegov sin nakon toga i preselio u Novi Pazar gde je imao drugove, a gde je upoznao i Igora Despotovića koji je uhapšen nakon što je Žujović ranio pripadnika Žandarmerije 29. juna.

Despotović u pritvoru

Igor Despotović uhapšen je zbog sumnje da je bio saučesnik u ovom terorističkom aktu i on je lišen slobode zajedno sa još dva muškarca.

- Despotović je saslušan u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal gde se branio ćutanjem, nekon čega mu je određen i pritvor u trajanju do 30 dana - kaže izvor Kurira.

Autor: Iva Besarabić