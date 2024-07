Vehabija Miloš Žujović (25) izvršio je teroristički napad ispred zgrade Ambasade Izraela u Beogradu prošle subote. On je oko 11 ujutru upucao samostrelom u vrat žandarma Miloša Jevremovića (34) zadavši mu u tom trenutku povrede teške po život.

Međutim, Jevremović je bio priseban i "neutralisao je" napadača, što zvaničnici i stručnjaci smatraju da je sprečilo mnogo veći napad koji je Miloš Žujović potencijalno spremao.

Roditelji teroriste razgovarali su nekoliko dana nakon napada, a neutešni roditelji zapitkivali su u kakvom je stanju ranjeni policajac.

- Sve smo pokušali što smo mogli i znali da spasemo sina jedinca. Borili smo se svim silama. Nismo uspeli i sada smo roditelji ubijenog teroriste - kažu oni.

S tim moramo da živimo, iako nemamo razloga za život - rekla je njegova majka Biljana i dodala:

- Ostali su siročići, dvoje dece, unuk koji će sad godinu i nerođena beba, o njima neprestano mislim. Sumnjam da im majka ima takođe pogrešna razmišljanja.

Biljana priznaje da je kao majka predosetila nešto i bila uznemirena kobnog dana.

- Nismo videli Miloša kad je otišao tog jutra, ali kao da sam čula vrata oko pola deset, bila sam u kupatilu. Ja sam ga zvala odmah i posle više puta, ali se nije javljao. Nemir me je uhvatio i pitam Zorana posle da li da mu pravim gibanicu da nosi kući, kao i uvek, jer sam znala da su snaja i unuk u Plavu, a neki čudan osećaj me spopao, posle se ispostavilo da je on u to vreme počinio užas i da ga više nema - zaridala je nesrećna majka.

Podećanja radi, Miloš Jevremović, povređeni žandarm, oporavlja se i očekuje se da će biti uskoro pušten na kućno lečenje.

Autor: Jovana Nerić