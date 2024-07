Legija još dve godine bez 'ljubavne sobe' - Za sada samo likovna sekcija i psiho terapija: Evo kako Ulemek provodi zatvorske dane

Viši sud u Beogradu doneo je rešenje kojim se Miloradu Ulemeku Legiji za još dve godine produžava boravak u posebnom delu zatvora Zabela u kom je najstroži režim boravka

Bivši komnadant Jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija (55), koji služi kaznu od 40 godina zatvora u požarevačkoj Zabeli, ostaće još dve godine u najstrože čuvanom delu tog zatvora, takozvanom Alkatrazu.

- Viši sud u Beogradu, i to predsednik suda, doneo je rešenje kojim se prema osuđenom Miloradu Ulemeku produžava izdržavanja kazne zatvora u posebnom odeljenjiu za izdržavanje kazne za krivična dela organizovanog kriminala. Izdržavanje kazne u ovom režimu, po ovom rešenju, može trajati najduže dve godine. Protiv ovoga je dozvoljena žalba predsedniku Apelacionog sud u Beogradu u roku od tri dana od prijema rešenja, s tim što žalba ne odlaže izvršenje - potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Beogradu.

Ulemek je, podsetimo, osuđen na četiri maksimalne kazne od po 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Zorana Đinđića, krivičnih dela zemunskog klana, četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali, kao i zbog ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića.

On je, podsetimo, u pritvoru od 2004, a u "Alkatrazu" u kom važe posebno stroge mere nalazi se od 2010. godine. Kako je Kurir pisao, on je bio prvi stanovnik ovog "zatvora u zatvoru".

- Na svake dve godine, odluka o tome da li je ispunio "uslove" da bude prebačen u neki od "slobodnijih" paviljona Zabele se preispituje. Na svaku, kojom je Ulemeku Viši sud produžio meru boravka u najstrožem režimu, on se žalio Apelacionom sudu, ali su žalbe uvek odbijene - podseća sagovornik Kurira.

Milorad Ulemek Legija, kako je otkriveno prošle godine kada je odlučio da prekine štrajk glađu, vreme van sobe provodi u druženju sa drugim osuđenicima i ne nalazi se u samoizolaciji. Deo vremena, kako je navedeno, provodi u čajnoj kuhinji koju koriste i drugi zatvorenici.

- Od aprila prošle godine osuđeno lice Ulemek pohada i specijalizovani program Opšti kognitivno - bihejvioralni program u cilju dodatne psihosocijalne podrške, što je opet napredovanje u tretmanu ovog lica - navedeno je i potvrđeno da je Legija u Zabeli završio i obuku za primenu osnovnih likovnih tehnika, kao i da likvonu sekciju može da pohada svakodnevno. Posle početka Legijnog štrajka glađu, obelodanjeno je i da ga porodica obilazi tri do četiri puta mesečno i da kod njega ostaju po dva sata, bez prepreke od stakla koja je ranije sprecavala da ima fizicki kontakt sa njima. Ima pravo na 16 telefonskih razgovora mesečno u trajanju do 15 minuta, kao i da svakog meseca primi po jedan paket, kao i da dva puta nedeljno kupuje na kantini.

Inače, zbog toga što u ovom delu zatvora Zabela osuđenici nemaju pravo na ljubavnu sobu i bračne posete, Legija je prošle godine stupio u štrajk glađu, ali ga je ubrzo i prekinu.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, prošle godine je saopšteno kako Legija provodi vreme u zatvoru, ali i da je uprkos tome što se njegov status u smislu boravka u posebnom odeljenju tog zatvora nije promenio, on ipak stekao pravo na određene povlastice. Kako je navedeno, on je početkom prošle godine dobio posao u zatvoru, a od aprila 2023. redovno ide i na psiho-terapije.

- Godinama unazad omogućeno mu je da boravi tri puta dnevno van sobe i to - po dva sata napolju, dva sata u tereteni i dva sata tokom društveno-sportskih aktivnosti. Radno je angažovan i u tim aktivnostima provodi dodatnih sat vremena van sobe, tako da je i u tom smislu došlo do napredovanja u tretmanu. To znači, ukoliko želi, osudeni Ulemek može da boravi van sobe u kojoj je smešten sedam sati dnevno - saopštili su u julu prošle godine iz Uprave.

Autor: Dubravka Bošković