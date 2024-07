Silovana je nekoliko dana pre ubistva: Cimerka ubijene Noe opisala kako je tražila drugaricu, iznela potresne detalje

Telo ubijene Noe Milivojev pronađeno je 6. jula prošle godine u dvorišnom stanu u Ulici cara Lazara u Beogradu. Niko nije ni slutio da se u stanu u centru grada nalazi telo nestale devojke, spakovano u kutije i zaliveno kiselinom. Noa je nestala 17. juna i, u periodu dok su je tražili, već je bila mrtva. Za ubistvo je optužen Ognjen Dabetić, kom je počelo suđenje pred Višim sudom u Beogradu.

Kako je navedeno u optužnici protiv Dabetića, on je ubistvo počinio u stanju uračunljivosti, pri čemu je bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje. Svestan i da je delo koje je hteo da počini zabranjeno, on je iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, na podmukao način je ubio Nou Milivojev s kojom je, kako navodi tužilaštvo, bio u emotivnoj vezi.

Navedeno je da je Noa Milivojev insistirala da ostanu u vezi i nije mogla da prihvati njen prekid odnosa, a da je Dabetić to iskoristio kako bi prvo obnovio kontakt sa i susrete sa njom, a potom je seksualno maltretirao. Kritičnog dana zloupotrebio je poverenje Noe Milivojev i pozvao je da dođe kod njega. Kada je došla, na prostoru galerije stana su se posvađali. Dabetić je Noi prvo zadao manju povredu, a potom ju je ubio električnim kablom.

Telo je vukao po podu galerije, a zatim niz stepenice, do kupatila, gde je u tuš kabini nože, raskomadao telo. Delove tela je stavio u jednu PVC kutiju sa poklopcem koju je policija pronašla na podu u kupatilu, jedno PVC bure sa poklopcem, koje je policija pronašla na spomenutoj kutiji. Jedna PVC kanta i jedna PVC kanta sa slavinom narandžaste boje bile su u tuš kabini,a Dabetić ih je, prena navodima optužnice. zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amferamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen.

Imali zabranu prilaska

Tužilaštvo je od svedoka Marka Pavlovića, koji je u javnosti poznat kao Ana Marija Pavlović, a u pitanju je drugarica Noe Milivojev, takođe trans devojka, uzelo opširan iskaz o Noi i njenom odnosu sa Dabetićem.

- Ja Ognjena ne poznajem lično, znam ga iz Noine priče. Ispričala mi je da su se upoznali preko aplikacije "Grajnder" koja služi za uponavanje i da su bili u vezi oko sedam meseci. Nou poznajem dugo. Upoznale smo se preko TikToka i Instagrama. Družile smo se i jedno vreme živele zajedno. Meni je Noa Ognjena uvek hvalila, nikad nije nešto loše rekla za njega, osim jednom prilikom kada je Ognjen saznao za lajv na TikToku Noe i Kengura, o kom bruji cela Srbija. Ta tom snimku Kengur maltretira Nou, snimak je u vezi sa seksualnim odnosom - ispričala je Ana Marija.

Ona je rekla da se ne seća kada joj je Noa to ispričala i da je jedno jutro došla kod nje i rekla da je zažalila što je otišla kod Kengura. Ispričala je da je nakon toga Noa otišla kod Dabetića, koji ju je seksualno maltretirao.

- Nije mi rekla zbog čega se to dogodilo. Moja pretpostavka je da je on reagovao zbog tog lajva sa Kengurom i da je smatrao da ga je time obrukala. Mislim da mi je to rekla dok smo bile u stanu. Tada sam živela na Vračaru. Sećam se da je oko 22 sata otišla kod Ognjena, a ja sam izašla u grad oko 23 sata. To što mi je ispričala da ju je Ognjen seksualno maltretirao se desilo par dana pre 17. juna. Možda dva ili tri dana pre. Znam da su njih dvoje imali zabranu prilaska jedno drugom, čak sam videla neki papir u vezi sa tim, znam da je reagovala policija - dodala je.

Cimerka prijavila nestanak

Napomenula je da joj je poznato da je Noa odlazila u Dabetićev stan "i pravila mu haos, probleme" i istakla da to zna jer joj je Noa pričala da je agresivna prema Dabetiću, a čula je i priče njegovih komšija.

- Sa komšijama sam pričala jer sam sa jednim drugom otišla na njegovu adresu kada je Noa nestala. Zvonila sam svima na interfon i onda su mi neki od komšija rekli da su oboje bili problematični, da je policija dolazila više puta i da je Noa na silu htela da uđe u Ognjenov stan. Rekli su mi da su je čuli da je vikala: "Vrati mi mi moje stvari, inače ću ti razvaliti vrata!" Rekli su da je ušla u stan i da se posle nije čuo ni glas. Kad god bi Noa odlazila kod Ognjena, uvek me je zvala i govorila da ne spavam, da bih joj otvorila vrata. Tog 18. juna mi je, kada sam u pet sati ujutru došla iz grada, bilo čudno što se nije javila, pa sam je zvala na telefon. Nije se javljala, pa sam tog dana uveče prijavila nestanak policiji - objasnila je Ana Marija.

Nou je počela da traži po bolnicama i psihijatrijskim ustanovama jer je "znala da Noa ima lekarsku dokumentaciju, papir da nije psihički okej". Noa joj je, kako je ispričala u tužilaštvu, pričala o tome kako su se Dabetić i ona stalno svađali i mirili.

- Nikada mi nije detaljno pričala o tome šta se tačno događalo. Znam da je ona bila jako ljubomorna, nije htela čak ni da mi pokaže Ognjenovu sliku. Kad sam bila na Ognjenovoj adresi, nisam ga srela, niti sam ga videla pre toga. Sa Noinom majkom sam se čula 17. juna, dok je Noa još bila živa. Ja sam Noinoj majci rekla da je ona bila silovana i Noa je bila ljuta na mene zbog toga - rekla je u tužilaštvu.

Kako je ispričala, Noina majka joj je poslala Dabetićev broj telefona, ali ona ne zna odakle taj broj Noinoj majci. Takođe je rekla da je Nou pokušavala da dobije na telefon u danima posle 18. juna, ali da joj se niko nije javljao.

- Znam i da se Ognjen drogirao i da je drogirao Nou jer je od njega dolazila sva nadrogirana. Noa je javno pričala da Ognjen prodaje drogu. Od njega je i par njenih drugova uzimalo drogu, a on je sve ugovarao preko telefona. Ja sam smatrala da to treba odmah da prijavim policiji jer je Noa možda pet-šest dana pre toga bila silovana i tada joj je prećeno da ne sme ništa da prijavi. Njeno ponašanje je bilo takvo da je na ulici delovala problematično i provokativno, uključujući i oblačenje. Kada je Noa odlazila kod Ognjena, oblačila se kao žensko, ali nekako sektaški. Kog njega je 17. juna otišla u roze haljinici, imala je crna patike, ispod haljine je imala šorts i imala je roze kikice - dodala je.

Istakla je da joj Noa nije detaljno ispričala na koji način ju je Dabetić seksualno maltretirao, ali je istakla da je rekla da ju je "krvnički maltretirao i iživljavao se".

- Nisam videla da je imala povrede, ali tada je došla nadrogirana. Ja Nou znam kao normalnu osobu, ne znam da li je pre veze s Ognjenom konzumirala narkotike, ali ne verujem da jeste. Mislim da je sa tim počela kada je ušla u vezu sa njim. Osim što ju je Ognjen silovao, to joj se desilo i sa Kengurom i još dva strejt muškarca, što je bilo pet ili šest dana pre njenog nestanka. Meni Noa nikada nije pričala da se bavi prostitucijom, ne želim da nagađam. Iz njene priče nisam znala ni da je Ognjen invalid, to sam videla na vestima - istakla je Ana Marija.

Ona je u tužilaštvu rekla i da Dabetić nikada nije dolazio u stan u kom su živele, niti ju je proganjao. Njih dve živele su zajedno oko mesec dana, u junu prošle godine, odnosno pre ubistva.

Autor: Marija Radić