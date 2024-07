Od Srđana ni traga, porodica danima iščekuje vesti posle brodske nesreće! Sa kumovima bio u čamcu kada ih je zdrobio teretni brod

Potraga za Srđanom Radosavljevićem (42), koji je nestao u Savi nedaleko od Ade Međice nakon brodske nesreće, ušla je u treći dan, a u potragu su uključeni i pripadnici policije, kao i ronioci Žandarmerije. Srđan je, podsetimo, bio u čamcu zajedno sa svojim kumovima, bračnim parom Mor, kada je na njih naišao teretni brod i potpuno zdrobio čamac!

- Njih troje su bili u čamcu, posada teretnog broda je pokušala da ih upozori, međutim iz čamca niko nije odreagovao na vreme, još uvek nije jasno kako niko nije čuo sirene upozorenja. Jadnu ženu su odmah pronašli, a od Srđana porodica još uvek ne može da se oprosti kako treba, od njega ni traga - kaže izvor za Kurir.

Tragedija na Savi potresla je sve još te večeri kada se veliki broj prolaznika okupio na obali reke u iščekivanju da li će se potraga završiti srećnim krajem, međutim, nekoliko sati kasnije te večeri, telo jedine žene u čamcu isplivalo je nizvodno od mesta gde je došlo do sudara.

Telo Jadranke Mor (41) pronađeno je iste večeri kod Save promenade, dok je njen suprug V. M. jedini preživeli i to zahvaljujući ljudima sa obližnjeg splava koji su ga spasili, a sve okolnosti nesreće još uvek se utvrđuju.

- Javni tužilac je naložio policijskim službenicima PI za bezbednost na rekama da uzmu izjave od svih učesnika, od očevidaca, da sačine fotodokumentaciju i obezbede mesto događaja, kao i da se teretni brod isključi iz vodenog saobraćaja i da se uparkira u pristanište. Na teretnom brodu je u momentu nesreće bilo troje ljudi - rečeno je iz nadležnog tužilaštva.

Očevici su u razgovoru opisali potresne prizore te večeri, rekavši da je posada sa broda pokušala da upozori čamac da se skloni, međutim, kako nije bilo povratne reakcije, prešao je preko njega i zdrobio ga.

- Prizori su bili jezivi, nesrećni čovek je non-stop dovikivao ime njegove Jadranke i kuma Srđana, ali njih nigde nije bilo... Ronioci su pretražili dosta toga odmah to veče i Jadrankino telo je isplivalo, ali od Srđana ni traga još uvek - kaže izvor za Kurir i dodaje da je nestali Srđan jako voleo da plovi Savom i da ovo nije prvi put da su se družili upravo na reci.

Na rekama postoje pravila

O nesreći na reci Savi za medije su se oglasili i stručnjaci, koji su istakli da na rekama važe pravila i propisi koji se moraju poštovati, a da do problema dolazi kada ljudi čine potpuno suprotno. - Sve je više vlasnika čamaca koji nemaju položeno za ovo vozilo, iako još uvek ne znamo šta je slučaj kod ovog događaja, važno je napomenuti od kolike je to važnosti. S druge strane, treba izbegavati noćnu plovidbu, a iako neko odluči da noću sedne u čamac, neka to barem bude bliže obali, reka je izuzetno surovo mesto za uživanje - naglašavaju stručnjaci za medije i dodaju da se tragični ishodi događaju i najpre zbog neosvetljenosti čamca, kao što je bio slučaj u petak uveče.