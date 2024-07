Evo ko su braća iz Niša koji su oprali 13 miliona evra: Čuveni Pink Panter postao vođa kartela - krali dijamante, ulagali keš u stanove!

Marko Lazarević (47) iz Niša koji je uhapšen u velikoj akciji policije po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je oprao 13 miliona evra, rođeni je brat Pink Pantera Mladena Lazarevića (44), zvanog Mladenče koji je osumnjičen da je bio visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela i čije se ime dovodilo u vezu sa najspektakularnijim pljačkama čuvene bande lopova!

Podsetimo, MUP je sinić saopštio da je Marko Lazarević uhapšen, dok su krivične prijave podnete protiv njegovog brata i još šest osoba, članova organizovane kriminalne grupe koji su već u pritvoru.

- Sumnja se da je ova organizovana kriminalna grupa delovala sa ciljem da, lažnim prikazivanjem činjenica o poreklu novca, kupujući nekretnine u Srbiji i Grčkoj, kao i skupocene automobile, prikriju nezakonito poreklo imovine koja je pribavljena kriminalnom delatnošću pripadnika kriminalne grupe u dužem vremenskom periodu - navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova i dodaje da se sumnja da su oni od 2006. do prošle godine, izvršenjem razbojništava i teških krađa pribavili najmanje 13 miliona evra i to u vidu satova, nakita, dijamanata i drugih vrednih predmeta.

- Osumnjičeni pripadnici OKG su zatim vršili prenos imovine, lažno prikazivali činjenice prilikom polaganja gotovine u poslovnim bankama u nameri prikrivanja njenog nezakonitog porekla, kupovali i prodavali devize, kao i sticali imovinu i to:stambeno-poslovni objekat u Nišu sa 16 stambenih jedinica, poslovnom jedinicom i 18 garažnih mesta, dve stambene jedinice u Nišu, 7 apartmana na Kopaoniku, dva apartmana u Grčkoj, sve u ukupnom iznosu u trenutku sticanja od oko 1.300.000 evra - navodi se u saopštenju.

Inače, rođeni brat Marka Lazarevića, Milan Lazrević zvani Mladenče, bio je kum Pink Pantera Milana Ljepoje, za čije se ubistvo u kući u Ritopeku sumnjiči klan Veljka Belivuka.

Tokom suđenja pripadnicima tog klana, svedci saradnici Srđan Lalić i Bojan Hrvatin su otkrili da je kriminalna grupa planirala i ubistvo Mladenčeta, jer su sumnjali da je učestvovao u pripremi ubistva Radoja Zvicera u Kijevu, kao i da je vođa "kavačkog klana" za likvidaciju Lazarevića dao 25.000 evra. Međutim od toga su odustali kada su saznali da on nije učestvovao u napadu za Zvicera i obustavili su "akciju".

- Dobili smo informaciju da sedi u jednom lokalu na Bežanijskoj kosi, instalirao sam kamere, ali su onda stigle nove informacije da živi u jednom stanu na Novom Beogradu. Bojan Hrvatin je iznajmio stan, a mi smo auto-kameru instalirali u garažu. Taj Mladen je imao obezbeđenje i blindu, pratili smo ga i do teretane, imali smo ubrzo njegovu rutinu. U međuvremenu se saznalo da nije učestvovao u Ukrajini, ali priprema njegovog ubistva, iskorišćene su tako što mu je Zvicer sve to poslao i rekao da želi da ga ubije škaljarski klan, i tako ga je uvukao u taj sukob i pridobio na svoju stranu - otkrio je Lalić.

Podsetimo, Mladen Lazarević bio je na meti napadača koji su pokušali da ga ubiju 2015. u Beogradu, a dve godine ranije pod džip njegove žene Bojane, bila je podmetnuta bomba koja nije pukla.

Inače, on je postao poznat posle čuvene pljačke Pink Pantera u Dubaiju 2007. koja se smatra najspektakularnijom koju je izvela ta banda pljačkaša. Izvela su je četvorica pljačkaša među kojima su bili Lazarević i Ljepoja i to tako što su sa dva "audija A8" došla do tržnog centra „Vafi siti" u Dubaiju.

Beli „audi" parkirali su pored draguljarnice „Graf", dok su crnim automobilom, vozeći u rikverc, razbili izlog zlatare. Iz automobila su potom istrčala trojica maskiranih muškaraca i za samo minut i po utrčali u zlataru, oteli dve vreće pune nakita, vratili se u auto i pobegli. Vrednost nakita bila je 11 miliona evra.

Mladen Lazarević je pred Specijalnim sudom i u toku je postupak protiv "balkanskog kartela", kriminalne grupe koja se sumnjiči za šverc sedam tona kokaina.

Autor: Dubravka Bošković