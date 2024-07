'Odjednom je zapucao na nas, ja sam još uvek u šoku!' Oglasio se ranjeni Milan iz Majdanpeka - Otišao da pomogne i umalo nastradao!

U selu Topolnica kod Majdanpeka, sinoć je došlo do pucnjave, kada je muškarac Petar P. (89) pucao iz puške na bračni par komšija, Radeta i Rumenu Jovanović, nakon svađe koji su od posledica ranjavanja preminuli.

Pomahnitali deda je tom prilikom ubio dvoje ljude, a jednog čoveka je ranio, da bi se potom dao u bekstvo, nakon čega su pripadnici policije bili prinuđeni da pucaju u napadača, iz razloga što im se prilikom hapšenja deda Petar suprotstavio sa puškom u ruci.

U krvavom piru ranjen je Milan N. iz obližnjeg sela. On je zadobio povrede na desnom ramenu i nozi. Sada se iz bolnice, Milan oglasio za Kurir, rekavši da napad preživeo, ali trenutno mu nije baš najbolje.

- Trenutno sam u bolnici u Majdanpeku, čekam da vidim gde će da me šalju dalje, od sinoć sam non stop u sanitetima i vozaju me na sve strane, a ne osećam se baš najbolje, imam bolove zbog rana, pucao je odjednom na nas, ja sam još uvek u šoku, povređeno mi je desno rame i noga, povrede nisu naivne uopšte, ali sam donekle dobro samo se nadam da ću se brzo oporaviti - rekao je kratko za Kurir Milan.

Povodom jučerašnje pucnjave, za medije se oglašavala i njegova supruga koja kaže da ga je odmah sinoć posetila u bolnici.

- Bila sam kod njega sinoć u poseti. On je u bolnici u Negotinu. Strašno je šta se desilo, ali je dobro. Nalazi se na odeljenju ortopedije. On nije radio kod njh taj dan, već je na Radetov poziv otisao da gasi vatru. On radi u jednoj firmi za puteve - kaze supruga ranjenog Milana za medije.

Autor: Dubravka Bošković