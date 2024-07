'Zašto Bože da dva života odu ovako' Potresne reči porodice ubijeni ljudi u Topolnici: Otišli ste prerano na put bez povratka...

Rade i Rumena Jovanović iz sela Topolnice kod Majdanpeka u ponedeljak popodne ubijeni su hicem iz lovačke puške kada im je nakon kraće rasprave presudio komšija Petar P. (89). Naime, sahrana bračnog para biće održana danas, 17. jula u 16 časova na seoskom groblju u selu gde su živeli Jovanovići.

Porodica i prijatelji već danima se opraštaju od ljudi ubijenih nemilosrdno jednim hicem, koji je, podsetimo, pogodio i komšiju Milana N. koji je u to vreme bio sa Rumenom, Radetom i još jednim čovekom na traktoru.

- Priko i prijo počivajte u miru božjem. Zašto ovako bože pitam se, da dva života odjednom odu, toliko je žalosno i tužno i pretužno, prijatelji moji, zbogom zauvek, mnogo nam je žao anđeli nek vas čuvaju na vaš put bez povratka - piše ispod jedne podeljene fotografije na društvenim mrežama na kojoj se vidi bračni par kako zagrljeni poziraju.

- Primite naše iskreno saučešće. To što se desilo pa se desilo tu se ne može ništa promeniti, tužno i žalosno, velika tuga i veliki gubitak. Nek im laka crna zemlja i anđeli nek ih vode i mir božiji - pisali su ljudi redom.

Ćerka ubijenog para, Emanuela je podelila svoju potresnu ispovest o kobnom danu kada je saznala tragične vesti o velikom porodičnom gubitku.

- Komšije su me redom zvale, ja sam za to saznala možda oko 18 časova, odmah sam pojurila ka selu, policije je bilo na sve strane. Dok sam dolazila, mislila sam da su ranjeni možda, ali da su živi oboje, ni na kraj pameti mi ovo nije bilo. Sve dok nisam stigla i videla sve ono što me sačekalo - rekla je Radetova i Rumenina ćerka.

Emanuela je takođe na svojim mrežama podelila fotografiju mame i tate, ispod čega su se ređale iskrene izjave saučešća celoj ovoj porodici. Ona je, za Kurir, ispričala da ima i sestru koja živi i radi u Nemačkoj, ali da bi trebalo svakog momenta da stigne u selo gde su sa roditeljima odrasle, kako bi na večni počinak ispratile Radeta i Rumenu.

Ubijen i napadač Podsećanja radi, krvavom piru u Topolnici prethodila je rasprava koja je nastala zbog paljenja rastinja, da bi nakon svađe, Petar P. uperio lovačku pušku u komšije i jednim hicem usmrtio bračni par, a takođe je ranio Milana N. iz obližnjeg sela koji je došao u Topolnicu na Radetov poziv kako bi pomogao oko gašenja požara. Povodom ubistava, oglasio se i ministar policije, Ivica Dačić, kada je objasnio da se za dedom koji je usmrtio dvoje ljudi tragalo satima, da bi na kraju policija bila prinuđena da ubije dvostrukog ubicu, s obzirom na to da im se suprotstavio sa puškom u rukama. - Lice koje je pucalo bilo je u svojoj kući i nije želelo da se preda posle više sati razgovora i pregovora, međutim, on je sa puškom u ruci dočekao policiju i suprostavio se i policija je u skladu sa zakonom morala da reaguje - rekao je tada Dačić.

Autor: Jopvana Nerić