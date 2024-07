Bizarno! Žrtve krvavog pira u Majdanpeku i ubica sahranjeni u razmaku od 3 sata na istom groblju - počivaće na samo nekoliko metara udaljenosti

Bračni par Rumenka i Rade Jovanović iz sela Topolnica kod Majdanpeka koje je komšija Petar P. (89) brutalno ubio iz lovačke puške u ponedeljak danas su sahranjeni na seoskom groblju oko 16 sati, dok je njihov ubica spušten u raku tri sata ranije i to samo nekoliko metara dalje.

Pa da podsetimo, Petar P. (89) je u ponedeljak u popodnevnim satima, nakon što je pucao u Radeta i Rumenu, hicima iz puške povredio je i još dve osobe koje su tom prilikom zadobile povrede, ali se nalaze van životne opasnosti. Ubica je zatim krvav i naoružan pobegao u šumu, a pošto nije hteo da se mirno preda policiji, kojoj se suprotsavio sa puškom u ruci pa su pripadnici MUP-a morali da interevenišu i u toj akciji napadač je ubijen.

- Prvo je na seoskom groblju danas sahranjen Petar P. u prisustvu sinova i to u 13 sati, dok je bračni par Jovanović ispraćen na večni počinak tri sata kasnije, tačnije u 16 sati - kaže sagovornik i dodaje da je morbidno da ubijeni i Petar P. budu sahranjeni u neposrednoj blizini.

Morbidno! Oni su sahranjeni maltene jedni pored drugih. I Rade i Rumenka su ceo život proveli u selu isto kao i deda Pera koji ih je ubio i znali smo da će ih sahraniti na groblju u selu. Ali kad malo bolje razmislimo, deluje morbidno da tako jedni pored drugih počivaju.

Inače, kako smo ranije pisali, bračni par i Petar P. imali su dugogodišnji sukob koji je sada nažalost eskalirao. Šokirane komšije nakon zločina ispričale su da je ubica živeo na rubu egzistencije, kao i da je bio lošeg zdravstvenog stanja.

- Deda Pera nije dobro video, niti čuo, a bogami i otežano se kretao pa nam je prosto neverovatno da je uspeo nekog da ubije... Takođe, odakle mi lovačka puška kad smo mi iz sela odavno vratili oružje - podsećaju žitelji sela nadomak Majdanpeka.

Obdukija je utvrdila da je Petar P. pucao u bračni par sa po tri hitca iz lovačke puške za koju nije imao dozvolu. U pitanju su meci za veću divljač.

Ivica Dačić: Svađa nastala zbog paljenja rastinja

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se nakon ubistva i naveo da je krvoproliću kod Majdanpeka prethodila svađa oko paljenja rastinja između bračnog para i lica koje je pucalo. Kako je rekao, upravo je to lice više puta palilo rastinje i izazivalo požare.

- Reč je o meštanima, bračnom paru iz istog sela. U pitanju je svađa koja je nastala zbog paljenja rastinja, odnosno mogućnosti da se zapali šuma u tom delu gde je bračni par imao svoje posede. Meštani su stalno optuživali ovo lice, koje je inače i pucalo, da stalno pali rastinje i da izaziva požare. Kada je bračni par krenuo da vidi kakva je situacija, pošto je tada već požar nastao, došlo je do ovog događaja. Oni su bili na traktoru i on je najverotanije pucao iz lovačke puške - rekao je ministar Dačić novinarima dan nakon zločina.

Ćerka bračnog para neutešna

Emanuela Nikolić, ćerka ubijenog bračnog para Jovanović za Kurir je u potresnoj ispovesti navela da ubicu svojih roditelja poznaje odmalena, ali da se njeni majka i otac nikada nisu žalili na njega.

- Ja Petra znam odmalena, odrasla sam u tom selu, mi smo maltene kuća do kuće. Roditelji mi se nikada nisu žalili na njega, niti je on pravio neke probleme, ja ga pamtim kao normalnog čoveka, ne mogu da verujem da je ovo uradio - rekla je neutešna Emanuela i dodala da su je meštani odmah telefonom obavestili da je došlo do ubistva.

- Komšije su me redom zvale, ja sam za to saznala možda oko 18 časova, odmah sam pojurila u selu, policije je bilo na sve strane. Dok sam dolazila, mislila sam da su ranjeni možda, ali da su živi oboje, ni na kraj pameti mi ovo nije bilo. Sve dok nisam stigla i videla sve ono što me sačekalo.

Autor: Snežana Milovanov