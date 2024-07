Ubica policajca se šest dana vozikao po Loznici! Meštani prepoznali Fatona Hajzirija na slici, vozio skupi automobil!

"Poslednjih šest dana Loznicom je kružio skupoceni auto tutinskih tablica. Svima nam je bilo čudno, jer ovuda takva kola ne prolaze", priča komšinica Nikole Krsmanovića (34), policajca koji je ubijen u pucnjavi u Loznici.

Pričala je o Nikoli Krsmanoviću, o tome da ga zna ceo život, ali i o skupocenom automobilu koji je danima kružio Loznicom, za koji niko ne zna čiji je. Kako kaže, sada ga svi povezuju sa pucnjavom koja se dogodila u njihovom gradu, ali da li ima i kakve veze još uvek nije potvrđeno i biće dalji predmet istrage.

- Loznica je mali grad. Svi se među sobom znamo. Pogotovo tu uz granicu. Poznajem Nikolu. Njegova porodica je divna porodica. Majka radi u bolnici, a otac mu se poslednjih godina nešto razboleo. Sestra mu je u Švajcarskoj. Znam ga od kad je bio mali. Lepo je vaspitan, jednostavno iz poštene i radne porodice. On je samo radio svoj posao. Verovatno nije čuo niti video automobil sa tutinskim tablicama koji je poslednjih 6 dana kružio Loznicom i tu oko granice. To je auto koji košta više od 100.000 evra - priča nam ona u jednom dahu.

Prema njenim rečima, to je zapamtila jer je pričala sa prijateljima ali i porodicom o tome.

- Bilo nam je čudno da toliko dugo vremenski taj automobil tuda ide. Mi kad vidimo i beogradske, novosadske tablice uvek prokomentarišemo. Jednostavno tako je. To smo radili i za taj automobil, Al nam je posebno u oči upalo to jer je stvarno skupocen a i jer su tutinske tablice. To nije česta pojava. Osobu koja je vozila automobil ja nisam videla, ali neki Lozničani jesu. Kako sam čula, misle da je u pitanju Faton Haziriji jer su ga prepoznali sa fotografije. On i njegov osumnjičeni brat Artan liče, ali specifično je bilo jer je imao bradu, isticao se - priča nam ona.

Kako kaže, svi misle da je on danima smišljao plan kako da pređe granicu.

- Sigurno je mislio da je noć pravo vreme a onda je tu bio Nikola. Upucao ga je i pobegao. Mislim da je prešao u Republiku Srpsku jer je Drina jako plitka. To možeš preći i peške. Tu uveče nekada dežuraju i sa čamcima i prevoze i migrante - navodi ona za Blic.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su lažne informacije o navodnoj izjavi Artana Hajrizija da mu je dokumenta uzeo brat, jer ako je brat već došao u Nemačku, što bi se vraćao u Preševo!?

U Bijeljini je lišeno slobode lice koje se dovodi u vezu sa osumnjičenim za ubistvo jednog i ranjavanje drugog policajca u Loznici.

Osumnjičeni je uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu u Račanskoj ulici.

Autor: Dalibor Stankov