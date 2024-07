Majka ga molila da se preda! Oglasio se poznanik osumnjičenog: Ljudi znaju da je on spreman na sve!

Policija intenzivno traga za ubicom policajca iz Loznice Nikole Krsmanoviće, Fatonom Hajrizijem. U potragu je uključeno preko 100 pripadnika policije i helikopterske jedinice. Potraga je proširena i na područje Republike Srpske.

Faton Hajrizi pobegao je jula iz zatvora Smrekovnica, a to mu je bilo ukupno deveto bekstvo iz zatvora, po čemu je rekorder na Kosovu. Motiv najnovijeg bekstva iz zatvora, kako je objasnio na društvenim mrežama, bilo je zlostavljanje koje je trpeo, objavili su kosovski mediji.

- Majka ga je molila da se preda, ali on joj je rekao da ili će biti na slobodi ili će biti na groblju i da se u zatvor više ne vraća. Zato je i pucao u srpskog policajca. Tokom dosadašnjih bekstava iz zatvora on je nekoliko puta pucao i na kosovsku policiju. Ljudi dole znaju da je on spreman na sve - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Faton se oglašavao i na društvenim mrežama, a iz zatvora je pobegao tako što se sa slobodnog vikenda nije vratio kući.

Zbog njegovog bekstva suspendovana su dvojica tamošnja službenika zatvora.



Autor: Jovana Nerić