Spomenka i njen muž sreli su se oči u oči sa ubicom: ' Ja kažem mužu to je onaj što je ubio policajca, pričao je loše srpski, bili smo u strahu, a onda je naišla policija'

Na obroncima planina Gučevo između Trbušnice i Banje Koviljače likvidiran je Faton Hajrizi koga je policija tražila zbog ubistva policajca više od 24 sata.

Njegovo kretanje primetili su meštani ova dva mesta i prijavili policiji.

On se suprotstavio policiji i otvorio vatru na njih ali je brzo likvidiran.

Na licu mesta bio je i ministar Dačić koji je razgovarao sa meštanima.

Ekipa Pink TV razgovarala je sa meštanim Trbušnice koji kažu da su videli ubicu.

Oko podneva je Spomenka Milutinović izašla ispred kuće i sela u hladovinu, ubrzo se iz pravca Loznice pojavio čovek koji se interesovao za put do Banje Koviljače.

- Ja kažem mužu ide otud neki čovek, joj isti onaj što je ubio onog policajca. Ja sam sedela ispred kuće i on je pitao muža kuda se ide za banju, al nekako je govorio kao neki stranac, i on mu rekao da samo ide pravo - kaže Spomenka.

- Ja kažem mužu to je onaj sto posto, i on je stigao tamo blizu šume i okrenuo se i gleda ovamo ja kažem mužu beži u kraj ko zna može otuda i da zapuca, kad ono naišla je policija - priseća se ona.

Miodrag Kojić očevidac događaja kada je Faton Hajrizi otvorio vatru na službenike MUP-a.

- On je trčao gore bežao ispred njih oni su pucvali s puta, kad je bio pogođen on je još malo išao dalje i pao je - navodi on.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su pripadnici ministarstva dva dana pratili kamerama Fatona Hajrizija.

Na mestu gde je pucano na Nikolu Krsmanovića porodica i prijatelji ostavljau cveće i pale sveće.

Nikola će biti sahranjen u subotu na seoskom groblju u Jarebicama, a Loznica je 20. jul proglasila danom žalosti.

Autor: Dalibor Stankov