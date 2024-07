Kosta se prebacio u drugu smenu jer je tu imao više drugara, dok ga u prethodnom odeljenju nisu dobro prihvatili.

O ponašanju Koste Kecmanović koji je u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru su svedočili mnogi, među njima i Kostina razredna Dragana Tomić koja je utkrila profil ubice.

Pred sudom je svedočila Dragana Tomić, razredna odeljenja VII/2 u kojem se masakr dogodio.

Ona je navela da se Kosta prebacio u drugu smenu jer je tu imao više drugara, dok ga u prethodnom odeljenju nisu dobro prihvatili.

Maloletnik je bio ćutljiv i miran, ali uvek kada bi ga nešto pitali on bi znao i imao je sve petice, rekla je razredna i dodala da je znala da Kosta ide i u muzičku školu i na glumu, dok je na pitanje da li je imala saznanja da je on nekome pričao o streljani i pucanju, odgovorila da to niko nije pominjao.

Tokom prvog polugodišta Kecmanović je bio miran i povučen, ali kako je ocenila razredna, to nije bilo neobično. Dodala je da je dosta izostajao iz škole, imao dva puta koronu, kao i da je u martu imao “post kovid”.

Kako je pojasnila razredna, Miljana Kecmanović ju je u martu prošle godine obavestila da Kosta spava po 20 sati i da ne može da se koncentriše pa je zamolila da skrene pažnju i nastavnicima da imaju razumevanja.

Poslednih mesec dana je bio raspoložen i nasmejan, navela je ona.

Pričajući o navodima da je Kecmanović na ekskurziji spavao u fotelji, razredna je potvrdila da je on prvu ili drugu noć spavao u fotelji, i ona ga je pitala zašto, na šta je on odgovorio da je igrao igrice i zaspao u fotelji.

Tomić je govoreći o danu masakra, rekla da je dovela dete u školu i otišla da nešto završi kada je čula pucanj za koji je pomislila da je petarda, ali je ubrzo kada je izašla iz zbornice videla čuvara Dragana Vlahovića kako leži i vratila se da pozove policiju.

Naredna dva sata, kako pojašnjava, nije znala ko je ubijen, ali su joj policajci u jednom trenutku rekli da uđe u učiniocu da identifikuje tela ubijene dece, jer će to značajno skratiti ceo postupak, kako su joj objasnili.

“Uveli su me u učionicu punu mrtve dece i ja sam išla od jednog do drugog deteta i govorila ko se kako zove”, rekla je Tomić dodajući da je od tad na bolovanju.

Razredna je navela i da je Kosta tokom te školske godine imao oko 200 opravdanih, uglavnom pravdanih lekarskim izveštajima iz klinike u kojoj je njegov otac radio.

