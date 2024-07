Horor u Beogradu! Tinejdžer izašao iz vozila i izudarao muškarca koji je gurao BEBU u kolicima!

Naneo čoveku teške povrede

U Beogradu je uhapšen devetnaestogodišnji L.T. zbog napada na D.R. (36), koji je gurao bebu u kolicima u Novopazarskoj ulici.

L.T. je izašao iz svog vozila i zadao nekoliko udaraca u glavu D.R., koji je potom prevezen u Urgentni centar gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, preneo je Telegraf.

Kazne za udaranje, odnosno za krivična dela nasilja, variraju u zavisnosti od težine povreda i drugih okolnosti slučaja. U Srbiji, kazne za fizičke napade uređene su Krivičnim zakonom. Evo nekoliko ključnih tačaka:

Prekršaji:

Nasilje u porodici: Za nasilje u porodici, kazne mogu biti novčane ili zatvorske, zavisno od težine prekršaja. Zakon predviđa kazne od novčane kazne do zatvora do 3 godine.

Nasilničko ponašanje: Ako je napad učinjen bez ozbiljnih povreda, kazna može uključivati novčanu kaznu ili zatvor do 3 meseca.

Krivična dela:

Teško telesno oštećenje: Ako napad izazove teže telesne povrede, počinilac može biti kažnjen zatvorom od 1 do 8 godina.

Lakše telesno oštećenje: Za lakše telesne povrede, kazna može biti zatvor od 6 meseci do 5 godina, u zavisnosti od okolnosti.

Ostale posledice:

Zatvorska kazna: Kazne se povećavaju ako napad uključi druge teže okolnosti, poput napada na zaštićene osobe (npr. policajce) ili upotrebu oružja.

Novčane kazne: Pored zatvorske kazne, počinilac može biti osuđen na novčanu kaznu kao dodatak ili zamena kazne.

Kazne mogu biti različite u zavisnosti od konkretnih okolnosti slučaja, prethodnih kaznenih dela, i drugih faktora. Za precizne informacije o kaznama i primenama zakona u konkretnim slučajevima najbolje je konsultovati pravnog stručnjaka ili advokata.

Autor: Dubravka Bošković