JEZIVO! EVO ŠTA JE KOSTA ŽELEO DA DOBIJE NA POKLON SA SAMO OSAM GODINA! Nikada ga nije zanimala rođendanska torta, uvek je želeo OVO!

Danas je dečak-ubica napunio petnaest godina.

Masovni ubica i neviđeni zločinac Kosta Kecmanović, koji je 3. maja 2023. godine izvršio stravičan zločin u OŠ "Ribnikar", danas puni 15 godina!

Kako smo već pisali Kostina majka, Miljana Kecmanović je insistirala da danas, na njegov rođendan ode u posetu sinu ubici.

Naime, prema pisanju Republike Kosta nikada nije mario za svoj rođendan, to jest nikada mu nije bila bitna rođendanska torta, već posebni pokloni. Ono što ledi krv u žilama jeste činjenica da je Kecmanović još sa osam i devet godina insistirao na posebnim poklonima.- Kosta nikada nije pokazivao posebnu zaisnteresovanost za svoj rođendan niti se kao ostala mala deca radovao torti sa nekim junakom, balonima. Uvek je želeo i najviše se radovao plastičnim pištoljima, lisicama, puškama...Mislim, da sam čula da je sa osam, devet godina već imao kolekciju svog plastičnog oružja i igrao se rata sam sa sobom. Dobro se razumeo u pištolje iako su to bile samo igračke. Kada bi mu neko doneo neke stvari, ili neku drugu igračku delovao bi totalno nezainteresovano, to jest nije reagovao na stvari koje su interesovale skoro svako dete - priča izvor Republike i dodaje:

- Znam da su pričali da im je tražio neku posebnu opremu i kao, znate ono za čišćenje oružja, tog njegovog plastičnog. Tako da je on od malih nogu pokazivao hladnoću i nezainteresovanost za svoj rođendan, oduvek je bio čudak. Čak i knjige što kažu da je voleo, jeste, to je istina, ali samo one posebne, kako bi mu um postao još mračniji - navodi izvor.

Podsećamo, majka maloletnog dželata Koste Kecmanovića Miljana Kecmanović, koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru počinio masakr ubivši devetoro dece i školskog čuvara i ranivši petoro učenika iz svog razreda i nastavnicu istorije, ne prestaje da šokira javnost. Mediji pišu da je Miljana Kecmanović podnela zahtev sudu da poseti Kostu za njegov rođendan. Miljana je Kostu videla poslednji put na jednom od saslušanja u Palati pravde, a sada je izrazila želju da dođe u bolnicu na dan njegovog rođendana.

