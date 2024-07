Kod bivše fabrike Cveta Dabić u Užicu došlo je do incidenta kada je tokom izvođenja radova na putnoj infrastrukturi došlo do curenja gasa, a zatim i do požara.

- Došlo je do pucanja cevi, a zatim do curenja gasa, a onda se pojavio veliki plamen. Strahujemo od moguće eksplozije - kaže za RINU jedan od građana koji živi u blizini.

Na lice mesta su upućene sve nadležene službe, pripadnici policije i vatrogasci spasioci. Saobraćaj u toj ulici je zaustavljen.

Autor: Snežana Milovanov