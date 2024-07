Kosta Kecmanović, koji je izvršio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, juče je napunio 15 godina i za svoj rođendan dobio mnoštvo čestitki od fanova, koji su čak koristili imena ubijene dece, što je šokiralo sve!

Psiholog Snežana Repac smatra da ovde može biti reči i o organizovanoj grupi ljudi.

- To može biti sistematski organizovana grupa pojedinaca koji su okupljeni s namerom da vrše dodavanje soli na ranu porodicama i srpskom narodu. Reč je o tome da bi žrtve trebalo da budu elita u budućnosti. To što je on uradio usmereno je na najbolju i najuspešniju decu iz istih takvih porodica, to su bili budući naučnici i umetnici. To je upereno i nacionalno. Verovatno se nešto dešava i "iza kulisa", a možda to ima veze s onima s kojima je on komunicirao preko društvenih mreža, pošto imamo informaciju da je stalno ranije bio na društvenim mrežama. Kosta je, prema mojim informacijama, koristio i zabranjene sajtove. Ti ljudi su možda neki s mreža ili ljudi koje je on lično poznavao - tumači Snežana Repac za Srpski telegraf.

Psihijatri koje smo zamolili za komentar kažu da je moguće da bar deo potpisnika ovakvih čestitki pravi na taj način "transfer slave".

- Neki od njih su videli da je Kosta postao "negativni junak" u mračnom polusvetu u kom žive i čini im se da i oni mogu na temelju njegove prepoznatljivosti da postanu poznati. Ma koliko to zvuči šokantno, mnogo je izgubljenih duša koje nemaju usidrenje u realnosti - kaže jedan od beogradskih psihijatara.

KRVAVI PIR IZ DVA OČEVA PIŠTOLJA

Kosta Kecmanović je tog krvavog 3. maja prošle godine namerno zakasnio u školu i na čas istorije, a onda s dva očeva pištolja i punim rancem Molotovljevih koktela ušao na ulazna vrata škole i zapucao. Usmrtio je najpre čuvara i dve devojčice koje su dežurale, a onda je ušao u kabinet za istoriju, u kom je njegovo odeljenje imalo čas i ispalio rafal. Tom prilikom je usmrtio još šestoro vršnjaka. Dvanaest dana kasnije, još jedna ranjena devojčica je, nažalost, podlegla povredama.

U krvavom piru Koste Kecmanovića nedužne žrtve su Dragan Vlahović, čuvar škole i đaci Mara Anđelković, Andrija Čikić, Ana Božović, Adriana Dukić, Katarina Martinović, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski i Sofija Negić.

Dečak-ubica se od 3. maja nalazi na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, dok je njegov otac Vladimir Kecmanović u pritvoru i protiv njega, ali i Kostine majke Miljane vode se parnični i krivični postupak koji su pokrenuli roditelji ubijene dece.

Autor: Dubravka Bošković