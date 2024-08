Ovo je Dejan kojeg je ZAKLAO Nedeljko kod Žitorađe: Juče izašao iz pritvora - Godinama sve mučio, majku osumnjičenog SEKAO SRPOM!

"Urlali su jedan na drugog, kao životinje su se čuli, svi su se zavtorili u kuće i eto, on ga je zaklao na kraju"

Dejan Ilić (49) ubijen je juče u centru sela Glašinac kod Žitorađe, a presudio mu je Vlada Selimović, zvani Nedeljko, tako što ga je, izbo nožem po telu i vratu, odnosno ga zaklao.

Rođaci ubijenog kažu da je njihov bratanac terorisao ceo selo.

"Dejan je terorisao celo selo, priča se da je imao spisak ljudi za odstrel, ali ko će ga znati jel to tačno. Pre nekoliko godina je nožem ubo komšiju, prvo ga izudarao. Baš je bio problematičan, mislim, on je bio psihički bolestan i tu niko ništa nije mogao. Pre mesec i nešto se potukao ispred prodavnice sa Vladom, pa je par dana kasnije sreo njegovu majku. Ona je mala, sićušna... Dejan je imao srp kod sebe i napao je, osekao staricu, spasile su je komšije, pa je otišao u zatvor. E, čim je izašao, on je došao tu ispred radnje gde piju non-stop. Odmah se zakačio sa Vladom. Urlali su jedan na drugog, kao životinje su se čuli, svi su se zavtorili u kuće i eto, on ga je zaklao na kraju. Kada se sve završilo, videli smo Dejana zaklanog kako leži na betonu", kaže rođak ubijenog.

Dodaje da misli da su se obojica ženili, ali da ne zna da li imaju decu, jer te žene niti žive sa njima, niti tu dolaze, niti ih oni spominju, pa tako se ne zna ni da li imaju decu.

Kaže da ne veruje u priče da su se zakačili oko devojke, jer, kako kaže, među njima nije bilo nikakvih žena.

Obojica su živeli samo sa majkama.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su N. S. (49) iz okoline Žitorađe, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on juče, u popodnevnim satima, u okolini Žitorađe više puta nožem ubo četrdesetdevetogodišnjeg muškarca, koji je nakon toga preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju.

Autor: Iva Besarabić