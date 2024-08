Policajka osumnjičena za jeziv zločin 5 godina vodila dvostruki život! Kristina s jednim dečkom učestvovala u ubistvu, s drugim krila telo

Kristina K. (45) sumnjiči se da je bivšem dečku bila saučesnik u ubistvu koje je počinio iz njenog službenog pištolja, a onda sa drugim partnerom premestila telo likvidiranog Slovenca

Policajka Kristina K. (45), koja je u četvrtak uhapšena zbog sumnje da je 2019. godine učestvovala u teškom ubistvu, punih pet godina se ponašala kao da se ništa nije dogodilo, a progovorila je tek pošto su joj kolege stavile lisice i suočile je s dokazima! Kako je Kurir pisao, sumnja da je Kristinin tadašnji dečko Predrag B. (36) iz Vrbasa ubio slovenačkog državljanina po imenu Tomas, čiji se identitet i dalje proverava, i to iz njenog službenog pištolja.

Napušten salaš

- Sumnja se da je policijska službenica odvezla tadašnjeg dečka Predraga B. do napuštenog salaša u okolini Sombora, gde je on trebalo da se sastane sa izvesnim državljaninom Slovenije. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a on je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i muškarca za kog se još proverava ko je i da li je povezan sa kriminalnim grupama, izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega - otkriva izvor Kurira iz istrage.

Kako se sumnja, policajka i njen dečko sakrili su telo, kako ono ne bi bilo nađeno, a pištolj je ostao kod njega. - Međutim, prema odbrani koju je iznela, dečko s kojim je učestvovala u zločinu počeo je da preti njoj i njenoj deci i traži novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je ubio čoveka. Ona je onda, u junu 2020. godine, prijavila da joj je pištolj ukraden, a tragove zločina pokušala je da prikrije s novim partnerom Daliborom Š. (37) iz Sombora - otkriva naš sagovornik.

Ministar policije: Uhapšena policijska službenica

Ministar policije Ivica Dačić je izjavio da je policija u Somboru uhapsila K. K. (45), policijsku službenicu Uprave granične policije, zbog sumnje da je sredinom 2019. učestvovala u saizvršilaštvu sa P. B. (36) iz Vrbasa i pomagačem D. S. (37) iz Sombora u krivičnom delu teško ubistvo.

- Reč je zasad o NN licu, a utvrđivanje identiteta ubijenog je u toku na osnovu uzetog DNK uzorka iz ostatka skeleta nađenog na mestu krivičnog dela. Ostala dvojica osumnjičenih se nalaze na izdržavanju kazne zatvora zbog drugih krivičnih dela. Ovime je rasvetljeno teško ubistvo od pre pet godina - izjavio je ministar Dačić.

Kako navodi, sa osumnjičenim Daliborom je, navodno, otišla na mesto na kom je znala da je Slovenac zakopan, otkopali su ga i prebacili na drugo skriveno mesto na Monoštorskom putu.

- Pretpostavlja se da je smatrala da Predrag B. više neće moći da je ucenjuje da će da prijavi policiji ubistvo počinjeno iz njenog oružja ukoliko nema tela - otkriva izvor.

Prema njegovim rečima, klupko zločina počelo je da se odmotava posle hapšenja Dalibora Š. zbog drugog krivičnog dela. On je tada, navodno, ispričao i sve što zna o prebacivanju tela muškarca sa Kristinom K. Policija je, prema nezvaničnim informacijama, na mestu na kom je rekao da su zakopali osobu našla skelet 24. jula i on je prebačen na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, kako bi se na osnovu DNK utvrdilo ko je zapravo žrtva.

- Prema prvim informacijama, nestanak osobe čiji su ostaci nađeni nije prijavljen slovenačkoj policiji - otkriva naš izvor.

Kristina K. je, navodno, do hapšenja radila u Upravi granične policije na granici Srbije s Mađarskom i po činu je vodnik prve klase. - Predrag B., koji se sumnjiči da je direktni počinilac ubistva, hapšen je više puta zbog iznuda, falsifikovanja i pljački. Lisice su mu stavljane čak i nekoliko meseci posle zločina. Kriminalni dosije ima i Dalibor Š. koji je takođe iza rešetaka - otkriva naš sagovornik. Predragu B. i Kristini K. zbog teškog ubistva, preti doživotna kazna zatvora.

Autor: Snežana Milovanov