Izvučeno telo jednog utopljenika! Nastavlja se potraga za drugim mladićem koji je nestao na Sotskom jezeru! Objavljen SNIMAK S LICA MESTA (VIDEO)

Potraga za utopljenicima u Sotskom jezeru jutros je nastavljena, a u periodu oko 11 časova ronioci su izvukli jedno telo.

Kako navodi Sremska televizija, potraga za drugim telom se nastavlja.

Do utapanja dvojice muškaraca došlo je kada se prevrnuo gumeni čamac u kom je bilo dece.

Na oko 50 metara od obale u manjem gumenom čamcu vozili su se M. C. (33), njegova kćerka L. C. (9), kao i deca J. C. (9) i Đ. T. (9), svi iz Bačinaca. Čamac se prevrnuo i dozivali su u pomoć, a u vodu su, kako bi im pomogli, uskočili S. S. (34) iz Nove Pazove, D. R. (34) iz Zemuna i R. L. (38), komandir Policijske ispostave u Šidu.

Pod površinom vode nestali su M. C, koji je upravljao čamcem i S. S. koji je priskočio u pomoć.

- M. C. (muškarac koji se utopio, prim. aut.) je došao kod mene i pitao me da li ćemo ići i mi na jezero, ali, pošto smo žena i ja imali posla kod kuće, poslali smo naše dete sa njim i još jedno dete iz komšiluka. Posle pola sata me zvao komšija i kaže "dolazi, dave se" - ispričao je otac jednog od deteta za Sremsku televiziju.

Kako je potom objasnio, u početku je mislio da se šale na njegov računa, ali se potom čuo i sa sinom.

- Prvo sam mislio da me zezaju, jer je komšija i ranije imao te fore, međutim, čuo sam se sa sinom, čuo sam da plače i seo sam u automobil i doleteo. Kada sam stigao, policija je već bila na licu mesta, i izvukli su sve ostale, ali M. C. i tog jednog dečka koji je skočio da im pomogne nisu. Ne mogu da verujem šta se desilo, ne znam ništa, došao sam kada se sve već završilo - dodao je.

