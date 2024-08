Kidnapovao žrtve, mučio ih i tražio otkup od milion evra: Srbin s poternice uhapšen u Crnoj Gori, činio jezive zločine po Austriji

Državljanin Srbije V. M. uhapšen je po međunarodnoj poternici koju je Interpol Beč raspisao za njim, zbog sumnje da je učestovovao u kidnapovanju i iznudi tako što je zajedno sa više saučesnika oteo i vršeći nasilje od rodbine oštećenih zahtevao otkup od milion evra, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako se navodi u saopštenju, tokom vikenda su osim V. M. na teritoriji susedne države uhapšene još četiri osobe za kojim traga Interpol.

- Službenici policije su sprovodeći mere i radnje iz svoje nadležnosti lišili slobode V.M. državljanina Republike Srbije, po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Beč, radi vođenja krivičnog postupka u Beču, zbog sumnje da je izvršio krivična dela kidnapovanje i iznuda i to na način što je zajedno sa više saučesnika kidnapovao i vršeći nasilje, od rodbine oštećenih zahtevao otkup od 1.000.000 eura.- navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Na teritoriji te države, uhapšen je i M. J. i to po poternici iz Visbadena i to kako bi se obezbedilo njegovo prisustvo pred Lokalnim sudom Degendorf u Nemačkoj. On se sumnjiči da je učestvovao u uvozu velikih količina opojnih droga.

- Sumnja se da je krivično delo izvršeno tako što je krijumčario marihuanu kroz Austriju i Nemačku - navode iz policije

Takode po međunarodnoj poternici koju je za njim raspisao NCB Interpol Beograd, uhapšen je Z.I., takode državljanin Republike Srbije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krada.

- Z. I. se potražuje radi vođenja krivičnog postupka u Aranđelovcu, Republika Srbija - navode iz policije.

Državljanin Srbije sa Kosova i Metohije, H.G., kojeg potražuje UNMIK Kosovo, lišen je slobode zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, jer je bio učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba nastradala, dok je više njih zadobilo teške povrede. On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godine i šest meseci.

Po potercnici iz Sarajeva, uhapšen je D.Z., državljanina Bosne i Hercegovine, koji se potražuje po naredbi Opštinskog suda u Livnu u cilju obezbeđivanja njegovog prisustva pred nadležnim organima u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Svim uhapšenim beguncima određen je ekstradicioni pritvor.

