Detalji slučaja koji je šokirao Srbiju! Evo čime su Lav i Martina OTROVALI SINOVE pre skoka u smrt

Toksikološke analize jednogodišnjeg i četvorogodišnjeg dečaka sa Petrovaradina utvrdile su da su otrovani i da je tako nastupila njihova smrt. Roditelji dečaka, Lav P. S. (25) i Martina P. S. (23) kako se može videti po analizama trovali su svoju decu, a potom zajedno skočili u smrt sa solitera u novosadskom naselju Liman. U telima maloletnika nađena je kombinacija lekova - difenihidramin i etil alkohol, čija cena je 330 dinara, odnosno 250 dinara.

Pa da podsetimo, 1. marta u večernjim časovima u dvorištu ispred solitera u naselju Liman nađena su dva tela. Pošto kod sebe nisu imali telefone i lične karte, kasnije je utvrđen njihov identitet. Policija je prilikom dolaska na adresu gde im je prijavljen boravak zatekla jezivu scenu - nađena su tela dva dečaka. Uviđaj je trajao satima, a onda je otkrivena jeziva pozadina zločina, roditelji su otrovali svoju decu, a potom zajedno otišli u smrt. Do sada je ostala enigma da li je zločin počinila majka ili otac ili su to zajedno uradili.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu dosadašnjom istragom i brojnim veštačenjima dobili su i analize toksikologije koji se inače, čekaju nekoliko meseci. Utvrđeno je da su dečaci imali u organizmu lekove difenhidramin i etil alkohola - navode iz ovog tužilaštva, a naš sagovornik objašnjava za šta služe supstance koje su nađene u telu dece.

- Lek difenhidramin koristi se, kako se može videti i na zvaničnom sajtu na internetu, za terapiju protiv alergije, za sprečavanje svraba i kao lek za spavanje koji lekari prepisuju pacijentima koji pate od nesanice.

Lek koji je nađen u organizmu maloletnih dečaka, u državnim apotekama može da se dobije samo na prepisani recept, dok u pojedinim privatnim apotekama može da se dobije i bez njega, prenose mediji.

- Lek difenhidramin ima brojna neželjena dejstva, a ono što je naznačeno jeste da ne sme da se daje deci ispod 12 godina. Ono što je naznačeno na upozorenju za korišćenje leka kod dece koja uzmu lek neželjene reakcije su neočekivane, suptilne reakcije leka na nervni sistem po tipu uznemirenosti, razdražljivosti, nervoze, drhtanja ili nesanice - navodi naš sagovornik i dodaje da lek može da se kupi za svega 330 dinara.

- Ukoliko se lek uzme više od dozvoljene doze ima brojne nuspojave - gubitak svesti, pojava halucinacija, anksioznost, uznemirenost, nemir, napad, groznica, crvenilo kože i sušenje sluzokože, raširene zenice, poremećaj srčanog ritma.

Kako je objasnio farmaceut, lek je opasan ukoliko se daje deci koja nemaju potrebu da ga koriste, a kada se kombinuje sa još nečim može biti koban.

- Deca ukoliko uzmu veliku količnu leka mogu doživeti srčani zastoj i dolazi do smrti, a lek može izazazvati i epileptični napad, pa i on može biti koban ukoliko se osobi koja ga je popila ne pomogne na efikasan način ili na vreme - navodi on i dodaje:

- A ukoliko je lek korišćen sa etil alkoholom može biti 100 procentno smrtnosan, jer on razori ceo organizam jer ima skoro čisti alkohol u sebi, koji je veoma opasan. Etil alkohol može da se kupi u slobodnoj prodaji i u marketima i prodavnicama i njegova cena iznosi oko 250 dinara.

Prema ranijem pisanju medijia, inspektori su u kući koju je porodica iznajmljivala našla brojne egipatske simbole zagrobnog života, pa se verovalo da su bili u nekoj sekti.

- Martina je sa porodicom živela u Bačkom Petrovcu, gde je i upoznala Lava koji je iz Beograda dolazio u posetu rođacima. Ubrzo su se venčali, a zatim su došla i deca. Preselili su se u Novi Sad, a od tada su potpuno zanemarili svoje porodice i otuđili se, živeli su svom nekom svetu - ispričali su nakon jezivog zločina komšije za Kurir sa Petrovaradina.

Kako smo tada izveštavali, bračni par je pre zločina guglao na interenetu kako može dođi do smrtnog trovanja. Imali su plan koji su nažalost realizovali. Kada su se uverili da su im deca preminula, otišli su do solitera na Limanu, koji su nekoliko dana pre toga obišli kako bi videli da li mogu da realizuju svoj suicid. Te večeri 1. marta oko 22 sati popeli su se liftom do 16 sprata, a zatim peške otišli do 17 koji je inače ima i izlazak na krov. Razbili su kaljeno debelo staklo, stali na ivicu krova i pali u ambis. Pojedini žitelji solitera na Limanu te večeri zatekli su tela na pločniku, a ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt Martine i Lava P. S. Martinina porodica preuzela je telo svoje ćerke i unučadi i oni su sahranjeni u Bačkom Petrovcu, dok je nekoliko nedelja kasnije na Novom groblju u Beogradu sahranjen Lav P. S. i to u prisustvu poznanika, dok članovi porodice nisu na sahranu, a kako smo proveravali pre nekoliko meseci niko ni ne dolazi na njegov grob.

