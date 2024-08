'Imam tri ćerke, izvucite prvo njih' Ispovest svedoka sudara kod Žablja: Nisam ni znao da ima dece, lomio sam sve da dođem do njih

Strašni prizori na putu Žabalj - Čurug potresli su mnoge koji su se našli na licu mesta kada je došlo do sudara, koji je izgleda, prema rečima očevidaca, izazvala treća osoba koja je presekla put automobilima i nakon izazvanog sudara, pobegla sa lica mesta.

Hrabri čovek koji je zaustavio svoje vozilo i prišao da pomogne ljudima u nesreći, ispričao je za Kurir svoju ispovest o potresnim momentima kada uopšte i nije znao da ima maloletne dece u automobilu.

- Kada sam prišao do mesta sudara, video sam da je jedna žena stradala nažalost, u njenom automobilu njena saputnica bila je u teškom ali svesnom stanju, pa sam prišao odmah i drugom automobilu gde je bilo više povređenih. Prvo sam izvukao baku kroz prozor, nisam ni znao da pozadi ima dece. Onda sam čuo glas pored "imam tri ćerke, vadite prvo njih" Ja se okrećem i dozivam ljude da priđu i pomognu, ali niko da priđe, stoje na udaljenosti i gledaju, valjda od straha, a meni suze same idu. Lomio sam vrata da dođem do dece, pošto je auto bio prevrnut na krov - kaže naš sagovornik kroz suze i dodaje da je namlađa devojčica starosti od jedne godine, a najstarija ima, prema njegovoj proceni, negde oko 7 godina.

Kako je on ispričao i dalje je u šoku zbog onoga čemu je prisustvovao, ali to ga nije omelo da pritekne u pomoć i pomogne ljudima u nevolji.

- Nije mi jasno da odrasli ljudi nisu bili u mogućnosti da mi pomognu da slomim prozor i vrata, kako bi došao do ove porodice koja je povređena. Razumem da to nije za svakoga, pošto sam i ja bio potresen, ali u takvim trenucima strah ostavljaš po strani i činiš sve da pomogneš - rekao je naš sagovornik.

Autor: Aleksandra Aras