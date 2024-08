ČOVEKA UDARIO AUTOBUS, SVEMU PRETHODIO ŽESTOK SUKOB: Saobraćaj bio u prekidu više od 2 sata! Detalji HAOSA u Nišu!

Perača šoferšajbni iz Niša, starog 21 godinu, sinoć oko 23.20 časova na raskrsnici Ulice Vožda Karađorđa i Sinđelićevog trga, udario je autobus gradskog saobraćaja.

Incidentu je prethodio sukob perača sa vozačem jednog automobila na centralnoj niškoj raskrsnici ispred Palate pravde.

- Između vozača jednog automobila i perača šoferšajbni došlo je do sukoba, nakon čega je on istrčao na kolovoz, gde je na njega naleteo autobus gradskog saobraćaja. Ekipa Hitne pomoći pregledala je mladića starog 21 godinu, ali on, na sreću, nije zadobio ozbiljne povrede, pa je pušten na kućno lečenje jer nije bilo potrebe za hospitalizacijom - kaže izvor.

Saobraćaj bio u prekidu

Prema rečima očevidaca, na autobusu je polomljeno staklo između prozora vozača i šoferšajbne, a saobraćaj u kolovoznim trakama u Voždovoj ulici, od Palate u smeru ka centru grada, bio je u prekidu više od dva časa.

U niškoj policiji potvrđeno je da je došlo do sukoba između perača stakala i jednog vozača, nakon čega je na perača, koji je izleteo na kolovoz, naleteo autobus.

U policiji je potvrđeno i da je mladić samo lakše ugruvan, zbog čega nije bilo potrebe za bolničkim lečenjem.

Policija je obavila uviđaj u prisustvu tužioca radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Autor: Aleksandra Aras