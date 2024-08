CRNA STATISTIKA NA DRUMOVIMA - U 11 saobraćajnih nesreća život izgubilo 13 osoba (VIDEO)

Proteklog vikenda u periodu od petka do nedelje u 11 saobraćajnih nesreća život je izgubilo čak 13 osoba među kojima i jedno dete.

Pukovnik Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije rekao je da i pored svih aktivnosti saobraćajne policije kako represivnih tako i preventivnih na žalost dogodile su se te saobraćajne nezgode, čak je bilo saobraćajne nezgode u koji ma je bilo i više poginulih lica.

On je u jutarnjem programu na TV Pink uradio kratku analizu ovih nezgoda, rekavši da na mnoge stvari i nije moglo da se utiče:

- Stariji traktoristi, prosek godina 80, prevrtanje traktora, zbog čega to ne znamo. Zatim zadesne smrti, ddesilo se da je vozač srećom u nesreći umro za volanom na autoputu. On je vozio kamion i od jedanput, čovek koji ima negde oko 60 godina, je bukvalno udario u ogradu i zaustavio se srećom tu - kaže Belencan.

Kao primer nekoga ko više ne učestvuje u saobraćaju on je naveo da primer osobe koja je na društvenim mrežama objavljivao da mu je brzina smisao života, dodajući da neki ljude žive da u saobraćaju učestvuju nebezbedno.

- Taj jedan koji je na žalost jednu porodicu zavio u crno i on je poginuo, on je na svojim mrežama objavljivao da ukoliko bude poginuo u saobraćajnoj nezgodi da ne plaču za njim zato što je sa osmehom otišao jer voli brzinu - rekao je Belencan.

Kako je rekao on je to objavljivao a saobraćajna policija je njega procesuirali i kada je učestvovao u saobraćajnim nezgodama on je kažnjavan ali njegov način života je bio takv da ge je to odvelo u smrt i na žalost odveo je još života u smrt.

Belencan kaže da je svaka saobraćajna nesreća specifična.

- Žena koja je sa drugaricom i članovima svoje porodice od jedanput prelazi na kontra stranu. Šta nju vodi. Da li je to bio mobilni telefon, da li je to bio trenutak nepažnje - navodi Belencan.

Govoreći o akciji pojačena kontrole saobraćaja pukovnik je rekao da su oni sve preduzeli kako bi sprečili da dođe do ovoga koristeći i preventivne i represivne mere.

One je zamolio sve učesnike u saobraćaju da vode računa jedni o drugima jer samo tako možemo da sačuvamo živote.

Autor: Dalibor Stankov