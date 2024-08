Slađana Paunović (29), supruga ubijenog Dejana Paunovića (33) iz sela Klokočevac kod Majdanpeka, nedavno je iz pritvora dovedena pred Viši sud u Negotinu, na zakazano suđenje njeno ponašanje začudilo je sve prisutne.

Ona je, podsetimo, optužena da je ubicama supruga pružala informacije o Dejanovom kretanju. Sumnja se da je zajedno sa optuženim Srećkom M. (26) i tada maloletnim M. P. precizno organizovala ubistvo 5. avgusta prošle godine, koje je isprva izgledalo kao saobraćajna nesreća u kojoj je mladi čovek izgubio život.

- Slađana se pred sudom ponašala kao da se ništa nije dogodilo, ni trunke kajanja nema u njoj, kao da Dejan nikada nije ni postojao u njenom životu. Nikome nije jasno kako može biti toliko hladnokrvna - kaže izvor "Kurira" i dodaje da je ročište trebalo da se održi krajem jula, međutim, kako nezvanično saznajemo, suđenje je odloženo zbog bolesti sudije, a sada se svakog trenutka čeka informacija o novom datumu.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Negotinu potvrđeno je da još uvek nije doneta odluka o tome kada će suđenje biti zakazano.

- Do danas glavni pretres po optužnici nije zakazan, a rešenjem Apelacionog suda u Nišu, određen je Viši sud u Zaječaru, kao stvarno nadležni sud za postupanje u ovom krivičnom predmetu - rečeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Negotinu.

Ubistvo organizovala sa ljubavnikom na godišnjicu braka

Naime, sumnja se da je okrivljena ubistvo organizovala na njihovu desetogodišnjicu braka u saučesništvu sa svojim ljubavnikom, okrivljenim Srećkom M., inače, najboljim drugom pokojnog Dejana, kao i maloletnikom kome je za "dobro obavljen posao", kako se sumnja, plaćeno najpre 100 evra, a potom još 5.000 dinara.

- Ona je svom ljubavniku dala drvene držalje, lopatu i rukavice, Srećko M. i tinejdžer (17) sačekali su Dejana Paunovića te kobne noći kada se vraćao sa posla i mučki ga ubili, potom su telo stavili u auto, zapalili i gurnuli sa atarskog puta niz liticu, gde je pronađeno ugljenisano telo nesretnog čoveka za volanom - podseća izvor na detalje iz optužnice.

Nije priznala zločin

Slađana je godinu dana posle zločina, ostala pri tome da ona nije umešana u ubistvo supruga, iako su dvojica drugih optuženih priznali krivično delo od reči do reči.

- Svi smo bili u šoku kada je isplivala istina o tome kako je Dejan stradao. Kada je navodno poginuo, Slađana ga je žalila i oplakivala, jecala je danima, a onda tri meseca nakon što smo se svi pomirili sa činjenicom da je Dejan poginuo, saznala se istina, i to da je Slađana organizovala ubistvo supruga zajedno sa ljubavnikom. I dan danas tvrdi da nije kriva, iako su Srećko i maloletni M.P. priznali krivicu - dodaje naš sagovornik.

Pa da podsetimo, Srećko M. je prilikom saslušanja delimično priznao delo, a tinejdžer koji je učestvovao u ubistvu, pred Višim javnim tužilaštvom u Negotinu, priznao je u potpunosti i upravo je on bio ključan u otkrivanju zločina.

- Moguće da se istina nikada ne bi ni otkrila, s obzirom na to da Slađana nakon "saobraćajke" nije želela da se radi obdukcija, ali tri meseca posle, u izlasku, maloletnik je progovorio, savest je čudo očigledno. Neko ko se našao tu, ispričao je policiji šta je čuo, da bi posle pokrenute istrage, isplivala grozna istina - podseća izvor i dodaje da je mladić prilikom saslušanja bio potpuno hladan, rekavši da ga navodno nije briga za to jer je dobio novac za to.

Protiv njega se vodi odvojen postupak jer je on u vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan, tako je on osuđen na sedam godina maloletničkog zatvora.

Autor: Aleksandra Aras